У Москві заблокували центр "Меморіал", щоб зірвати показ фільму про Голодомор

У Москві поліція зачинила в офісі правозахисного центру "Меморіал" 20 співробітників організації та громадянина Польщі. Він привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" режисерки Аґнєшки Голланд.

Поліцейські, за інформацією російських ЗМІ, збиралися провести "огляд місця події" у приміщеннях "Меморіалу". Згодом вони заявили про вилучення техніки.

Зверніть увагу Істерика від Москви: у Росії хочуть закрити DW та заблокувати YouTube

Вилучили систему охоронної сигналізації

Водночас у будівлю відмовилися пропустити адвокатів. Юристка "Меморіалу" Наталія Морозова повідомила, що поліція чекає "підкріплення", щоб вилучати техніку.

Пізніше з'явилася інформація, що до офісу "Меморіалу" приїхали працівники аварійної служби, після приїзду яких поліцейські почали вилучати техніку – систему охоронної сигналізації під виглядом відеореєстраторів.

Юристка "Меморіалу" Ірина Кутилова пояснила, що формально відключення сигналізації – це порушення промислової безпеки, що передбачає опечатування будівлі.

До теми Режисерка фільму "Ціна правди": Робота над стрічкою мене розлютила

Що цьому передувало

Під час показу фільму Аґнешки Холланд "Гарет Джонс" в офісі "Меморіалу" скоїли напад кілька десятків людей. Невідомі в масках увірвалися до зали приблизно через 10 хвилин після початку фільму й наказали всім лежати.

Люди в масках вийшли на сцену біля кіноекрана і скандували: "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо". До приїзду поліції затримали трьох людей. Інформації щодо нападників та їхні мотиви наразі немає.

Що відомо про "Меморіал"

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство "Меморіал" є некомерційною організацією.

"Меморіал" займається дослідженням політичних репресій в СРСР і сучасній Росії.

Російський Мін'юст визнав правозахисний центр "іноземним агентом" у 2014 році.

Фільм "Гарет Джонс" (що в українському прокаті – "Ціна правди") оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України.