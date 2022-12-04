Сезон пожеж у Росії триває: у Москві потужно горів автобус

У Москві вранці 4 грудня спалахнув автобус. Вогонь повністю охопив транспорт. Відео сильної пожежі оприлюднили в соцмережах.

Автобус спалахнув посеред дороги в районі станції метро "Молодіжна" у Москві. Про це повідомили росЗМІ.

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Як у Москві загорівся автобус

На оприлюднених відео видно, як полум'я спочатку охопило передню частину кузова, а далі і весь автобус. Густий чорний дим швидко піднявся до неба.

У департаменті транспорту заявили, що на момент пожежі пасажирів всередині начебто не було.

Вогонь буцімто вже локалізували. Що ж стало причиною займання, наразі встановлюють.

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Як горів автобус у Москві: дивіться відео

Останнім часом в окупантів усе частіше щось палає

2 грудня у Москві спалахнув м'ясокомбінат. Вогонь охопив будівлю заводу. Пізніше у росЗМІ та силових структурах уточнили, що пожежа сталася на Мікоянівському м'ясокомбінаті. До речі, попри заяви офіційних структур, що "постраждалих нема", на місце інциденту виїхало одразу декілька карет швидкої допомоги. Окрім того, з вогнем відправили боротися аж сотню пожежників та 30 одиниць техніки.

Перед цим, 1 грудня, у підмосковному Кузнєцовому загорівся цех із виробництва пластику. Площе пожежі сягнула 450 метрів квадратних.

Днем раніше палало у Волгограді. Вогонь був настільки потужний, що аби загасити його, довелося залучати пожежний поїзд. Тим часом у місцевих жителів почалася істерика, мовляв, бояться забруднення повітря. Річ у тім, що горів склад пластику. Площа пожежі – понад 1,5 тисячі метрів квадратних.

Вночі 30 листопада у Пермі горіла ТЕЦ-9. Повідомили про щонайменше трьох постраждалих. Один з потерпілих загинув.

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