Все йде за планом: у Москві закривають Червону площу до 10 травня
У Москві закриють Червону площу для відвідувачів. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні.
Червону площу буде закрито з 27 квітня по 10 травня. Вказують, що це пов'язано з підготовкою до параду на 9 травня. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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Обмеження діятимуть щонайменше два тижні
"У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, Червону площу буде закрито для відвідування з 27 квітня по 10 травня 2023 року", – йдеться в повідомленні ФСТ.
Зазначимо, що з 23 по 14 травня росіян не пускають до мавзолею Леніна. Доступ до монумента закрито з тієї ж причини, що й площа через підготовку до параду, повідомляють росЗМІ.
Крім того, до Московського Кремля також не можна буде потрапити з 7 до 9 травня.
На параді буде лише один іноземний президент
- На 9 травня у Росію приїде тільки один президент. Щоб хоч якось виправдатись, Кремль почав пояснювати, чому так трапилось.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що в Росію прибуде тільки президент Киргизстану Садир Жапаров. Більше жодних лідерів у країні не буде. Не приїде навіть Лукашенко.
- 9 травня у Росії скасували щорічну ватну акцію "Безсмертний полк". Раніше на вулиці російських міст виходили громадяни, які прагнули "відсвяткувати подвиги дідів". Проте цього року акцію в форматі офлайн скасували, її нібито мають провести онлайн.
- Також Кремль скасував паради в Курській та Бєлгородській областях. Не буде заходів і в тимчасово окупованому Криму. Причину Москва назвала. До таких дій вдались нібито у цілях безпеки. Однак Росія не уточнила, що саме загрожує парадам.