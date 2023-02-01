У Москві затримали громадянку США, яка вигулювала теля на Червоній площі

У російській столиці затримали громадянку США Алісу Дей, яка вигулювала теля на Червоній площі. Однак найбільше дивує те, що їй інкримінують.

Російські ЗМІ пишуть, що американку затримали на 13 діб і виписали штраф у розмірі 20 тисяч рублів. Найбільший абсурд ситуації – їй інкримінують "несанкціонований мітинг", повідомляє 24 Канал.

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"Хотіла показати теляткові Москву"

Аліса у розмові з російськими ЗМІ розповіла, що викупила телятко, щоб врятувати його від забою. Американка періодично в різних країнах світу купує тварин, аби врятувати їх від смерті.

Я викупила телятко для того, щоб його не з'їли. Вирішила відвести його в таке чудове місце та показати йому країну,

– каже Аліса.

Громадянку США звинуватили в організації несанкціонованого мітингу через її вигуки про те, що тварини – не їжа. Вочевидь, у Росії це вважають злочином.

Тварину, яку вигулювала біля Кремля американка Аліса, конфіскували й відправили в реабілітаційний центр.

Аліса колись бувала і в Україні

У вересні 2021 року з'ясувалося, що американка Аліса Дей, яка тоді мешкала в Дніпрі, тримає вдома порося та теля. Вона викупила тварин на Olx, щоб їх не віддали на забій. Перехожим здалося, що теля дуже втомлене, тому вони подзвонили в поліцію.

Тварин на вимогу поліції та орендодавця, на квартирі якого Аліса утримувала їх, передали у притулок. Свій вчинок американка пояснювала тим, що вона прагне рятувати тварин і робитиме це до смерті.