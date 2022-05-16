У Москві знову палало: горів величезний бізнес-центр – відео пожежі

У Москві загорівся великий бізнес-центр DM-Tower. З будівлі валив чорний дим, повідомляють очевидці.

Про пожежу в одному з великих бізнес-центрів Москви повідомили російські ЗМІ. Пожежа виникла на даху будівлі.

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Повідомляється, що на даху DM-Tower були будівельні матеріали, які могли загорітися.

Коли на місце події приїхали пожежники, вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів. Місцеві мешканці почали публікувати фото та відео з палаючим будинком.

У Москві горів величезний бізнес-центр DM-Tower: дивіться відео

У Росії палає – і не тільки в Москві

20 квітня у Москві загорілася будівля поблизу мерії. Російські ЗМІ повідомили, що біля місцевої міської ради палає дерев'яна будівля. Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви – поблизу станції метро "Верхні Лихобори". За попередніми даними, там горіла територія промислової зони.

22 квітня у підмосковному місті Корольов спалахнула пожежа – горів промисловий комплекс. Відомо, що у Корольові розташовані низка підприємств космічної та ракетної промисловості.

3 травня неподалік від столиці Росії вночі спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся склад площею 35 тисяч квадратних метрів.

Палало не тільки у столиці країни-агресорки – у Твері загорівся науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони Росії. Він розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування. Вогонь поширився на 1500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждало понад 20 людей, ще 5 – загинули.

28 квітня в Росії зафіксували ще одну масштабну пожежу, причини якої невідомі. Цього разу горів великий торговий центр у місті Ішим Тюменської області.

Також на території Росії палають сибірські ліси – через відсутність військових, які їх гасили (усіх кинули в Україну), ніхто не має змоги загасити масштабні пожежі лісових масивів.

Палає і в Бєлгороді – у місті, яке розташоване поблизу українського кордону, постійно виникають пожежі та лунають вибухи. В Бєлгороді вже горіли нафтобази та промислові підприємства.

Окрім того, росіяни самі створюють пожежі – на території країни-агресорки громадяни масово палять військкомати, щоб не іти на службу та завадити тіньовій мобілізації.

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