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Москві важливо показати високу явку в Криму під час президентських виборів, – експерт

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Путіну важлива висока явка у Криму під час президентських виборів-2018
Путіну важлива висока явка у Криму під час президентських виборів-2018 / Радіо Свобода

Для Кремля має неабияке значення те, як заплановані на 18 березня президентські вибори пройдуть саме в анексованому Криму.

Про це заявляє низка експертів та оглядачів, йдеться в статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Читайте також: За неявку на вибори президента Росії жителі Криму отримують погрози: відомі деталі

Як зазначає аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко, "Москві важливо показати високу явку саме в Криму під час президентських виборів. Висока явка виборців розглядатиметься в РФ як легітимація окупації півострова", – говорить вона.

Експерт переконана, що і дату чергових "перевиборів" Путіна цілком умисно призначили на 18 березня – річницю проведення так званого "референдуму" про приєднання півострова до Росії. Аналітик певна, що для "картинки" на російських телеканалах у день виборів буде зорганізовано черги на виборчих дільницях.

Як елемент передвиборчої технології Юлія Тищенко розглядає і можливий черговий обмін заручниками, який ілюструватиме "гуманізм" Путіна.

Такі припущення відкривають не те, що вікно можливостей, але шпарину можливостей для проведення обміну політичних в'язнів на російських найманців,
– припускає експерт.

Детальніше читайте у публікації: Переобрання Путіна: чи відбудуться в Україні російські вибори?

Теги: Новини політики Новини України Вибори в Росії 2018 Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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