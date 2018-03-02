Москве важно показать высокую явку в Крыму во время президентских выборов, – эксперт

Для Кремля имеет большое значение то, как запланированные на 18 марта президентские выборы пройдут именно в аннексированном Крыму.

Об этом заявляет ряд экспертов и обозревателей, говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

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Как отмечает аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко, "Москве важно показать высокую явку именно в Крыму во время президентских выборов. Высокая явка избирателей будет рассматриваться в РФ как легитимация оккупации полуострова", – говорит она.

Эксперт убеждена, что и дату очередных "перевыборов" у Путина вполне умышленно назначили на 18 марта – годовщину проведения так называемого "референдума" о присоединении полуострова к России. Аналитик уверена, что для "картинки" на российских телеканалах в день выборов будут организованы очереди на избирательных участках.

Как элемент предвыборной технологии, Юлия Тищенко рассматривает и возможный очередной обмен заложниками, который будет иллюстрировать "гуманизм" Путина.

Такие предположения открывают не то, что окно возможностей, но щель возможностей для проведения обмена политических заключенных на российских наемников,

– предполагает эксперт.

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