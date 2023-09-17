У Москві затримали десятки рейсів: нарікають, що збили безпілотник над столицею

На росіян очікує чергова неспокійна ніч. Окупанти вже скаржаться на те, що вони буцімто збили безпілотник у небі над Москвою. Розповідаємо, що там сталося.

Отже, у ніч проти 17 вересня надійшла інформація про буцімто атаку Москви дронами. Власне, росіяни хизувалися, що змогли збити безпілотник.

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Що відомо про атаку дронами Москви

На буцімто атаку дронами відреагував міський голова Сєргєй Собянін.

Сьогодні вночі ППО відбила атаку безпілотника на Москву у міському окрузі Істра. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає,

– переконував він.

Водночас зазначив, що на місці події працюють спеціалісти екстрених служб.

Власне, план "Килим" оголосили у столичному аеропорті Внуково. Відомо, що затримали 19 рейсів, а також 3 скасували у Домодєдово та Шереметьєво. Пізніше цей же план "Килим" оголосили в аеропорту Шереметьєво.

На байках про атаку Москви росіяни не зупинилися. Вони вигадали буцімто атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів Крим. Кажуть, дронів було відразу два. Водночас у російському міноборони відзвітували, що буцімто у небі над Кримом установки ППО змогли збити ці два дрони.

Тим часом росіяни самоліквідувалися під Воронежем. Відомо, що всі вони були професійними саперами.

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