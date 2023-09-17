У Москві затримали десятки рейсів: нарікають, що збили безпілотник над столицею
На росіян очікує чергова неспокійна ніч. Окупанти вже скаржаться на те, що вони буцімто збили безпілотник у небі над Москвою. Розповідаємо, що там сталося.
Отже, у ніч проти 17 вересня надійшла інформація про буцімто атаку Москви дронами. Власне, росіяни хизувалися, що змогли збити безпілотник.
Читайте також Окупанти знову волають через "атаку дронів": в аеропортах під Москвою – страшні затримки рейсів
Що відомо про атаку дронами Москви
На буцімто атаку дронами відреагував міський голова Сєргєй Собянін.
Сьогодні вночі ППО відбила атаку безпілотника на Москву у міському окрузі Істра. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає,
– переконував він.
Водночас зазначив, що на місці події працюють спеціалісти екстрених служб.
Власне, план "Килим" оголосили у столичному аеропорті Внуково. Відомо, що затримали 19 рейсів, а також 3 скасували у Домодєдово та Шереметьєво. Пізніше цей же план "Килим" оголосили в аеропорту Шереметьєво.
На байках про атаку Москви росіяни не зупинилися. Вони вигадали буцімто атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів Крим. Кажуть, дронів було відразу два. Водночас у російському міноборони відзвітували, що буцімто у небі над Кримом установки ППО змогли збити ці два дрони.
Тим часом росіяни самоліквідувалися під Воронежем. Відомо, що всі вони були професійними саперами.
Загинули через гранату
- Кажуть, інцидент стався у місті Россош Воронезької області 15 вересня. На території приватного будинку виявили тіла трьох російських військових.
- Згодом стало відомо, що 5 російських військових винаймали приватний будинок на вулиці Чапаєва. Усі вони були з одного підрозділу, що у Центральному військовому окрузі.
- Вони випивали, після чого двоє солдатів пішли спати, а троє – залишилися в альтанці. Сусіди чули п'яну розмову. Пізніше пролунав вибух. З'ясувалося, що окупанти посварилися. Тож, один із них підірвав гранату Ф-1. Троє загарбників так і померли на місці.