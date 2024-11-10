Понад 30 дронів летіли на Москву: через роботу ППО спалахнули будинки на околицях

Дрони масовано атакували Москву вдосвіта та вранці 10 листопада. Окупанти заявили, що загорілись декілька будинків.

Ймовірно, це наслідок роботи ворожої ППО. Очевидці заявили, що два будинки горять у підмосковному селі Софіїно Раменського району, пише 24 Канал.

Дивіться також Дрони масовано атакують Москву: аеропорти призупинили роботу

Що відомо про наслідки атаки дронів та роботи ППО росіян

Жителі Софіїного показали наслідки атаки безпілотників. На кадрах видно, що в росіян спалахнула машина.

Пожежа у селі Софіїно під Москвою: дивіться відео

Губернатор Підмосков'я Андрєй Воробйов заявив, що після падіння безпілотників спалахнули 2 будинки в селищі Станове Раменського району.

За його словами, зазнала поранень 52-річна жінка. Вона перебуває в реанімації з опіками обличчя, шиї та рук у стані середньої тяжкості. Варто зауважити, що винні в пораненні жінки виключно росіяни, які почали повномасштабне вторгнення проти нашої країни й атакують наші мирні міста та села.

Росіяни спостерігають, як горить будинок і не поспішають допомагати гасити: дивіться відео

В росіян палають будинки, проте вони й далі атакують Україну: дивіться відео

Також повідомляється про пожежу в районі Кратового під Жуковським у Підмосков'ї,

– заявили росіяни.

Пожежа в росіян в Кратово: дивіться відео

Варто зауважити, що в аеропортому "Шереметьєво" запровадили тимчасові обмеження для забезпечення безпеки польотів цивільних судів. Перед цим план "Ковйор" оголосили в аеропорту "Домодєдово" та "Внуково".

Ще кадри пожежі в Софіїному: дивіться відео