Україна здійснила найбільшу атаку безпілотниками по Москві від початку війни, – Reuters

Україна здійснила найбільшу атаку безпілотниками по Москві від початку війни. Через дрони рейси з трьох аеропортів перенаправили.

24 Канал пише з посиланням на Reuters, що у російському міноборони зазначили, що нібито знищили 10 листопада ще 50 безпілотників над іншими регіонами Західної Росії.

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Що відомо про масовану атаку на Москву

У неділю (10 листопада – 24 Канал) Україна атакувала Москву за допомогою щонайменше 34 безпілотників, що стало найбільшим ударом безпілотників по російській столиці з початку війни у ​​2022 році, змусивши перенаправити рейси з трьох основних аеропортів міста та поранивши не менше 5 осіб,

– заявили журналісти.

Російське міноборони пояснило, що внаслідок падіння уламків у трьох населених пунктах сталося займання чотирьох будинків.

Окрім того, федеральне агентство авіаційного транспорту Росії повідомило, що аеропорти "Домодєдово", "Шереметьєво" та Жуковський аеропорт перенаправили щонайменше 36 рейсів, та потім відновили роботу.

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Також видання зазначило, що на неперевіреному відео, опублікованому в російських телеграм-каналах, видно, як дрони дзижчать над горизонтом.

До речі, мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що їхня ППО нібито знищила над Росією орієнтовно 32 українських безпілотники вранці 10 листопада.