Москву бісить те, що Україна буде в ЄС, 30 років її старань – у смітник, – Кулеба

Росія 30 років поширювала наратив, що наша держава не потрібна ЄС. Тому тепер Москву шалено злить, що, попри її старання, уже весь світ визнав європейську перспективу України.

Таку думку висловив 24 червня міністр закордонних справ Олексій Кулеба, коли коментував надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в національному телемарафоні.

До теми Яка ж втома від України – тут суцільне свято, – Кулеба про настрої Європи

Ми відриваємо останні мотузки, – Кулеба

Міністр зауважив, що передусім ці десятиліття пропаганда Кремля робила все, щоб втримати нас у своєму полі впливу. Вона невпинно доводила, що в Європі нас не чекають. Проте зараз усі путінські посіпаки не надто активно висловлюють незадоволеність.

Їхня кволість у реакції є награною. Насправді Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу. 30 років нас годували російським наративом, що Україна нікому не потрібна, що ми маємо про це забути й розвернутися до Росії. Ці 30 років – просто в смітник,

– сказав глава МЗС.

Він підкреслив, що тепер уже немає жодних сумнівів, що наша держава прямує до членства в Євросоюзі. На його думку, зараз ми "відриваємо останні мотузки, якими нас зв'язувала Росія".

Які переваги в кандидатстві ЄС для України

Європейська рада надала Україні офіційний статус кандидата 23 червня. Це не просто юридично закріпило початок вступу в ЄС, а й дало можливість нашій державі значно швидше реформуватися.

Кандидатство в ЄС надає Україні іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги. Тому тепер, коли Союз буде інвестувати в наше повоєнне відновлення, всі його члени розумітимуть, що вкладають гроші у добробут потенційного члена свого об'єднання. Відтак, із моменту надання цього статусу, ми перестали бути для Європи третьою країною.

Щодо інвестування, то важливим моментом є те, що тепер Україні буде доступний трастовий фонд солідарності, а також інших фондів ЄС. Мовиться про сотні мільярдів євро. Та ці гроші точно йтимуть саме на те, на що вони виділені, бо відбуватиметься ряд антикорупційних та інших реформ. Важливо, що за виконанням перебудови країни стежитиме Європейська комісія. Детальніше про переваги, які здобула Україна – за посиланням.

Думка експерта – Росія шукає, куди вдарити у Європі: дивіться відео