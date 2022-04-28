Москву чекає небачена бідність, – Подоляк про відмову Європи від російських енергоносіїв

Михайло Подоляк заявив, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу. За його словами, світ не може дозволити собі залежати від країни-агресора.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що Росія "перестала бути надійним і прогнозованим партнером", тому відмова від її нафти – "не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок".

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За словами українського посадовця, великій міжнародній спільноті "швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не настільки дорого, як коли цього не зробити".

У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна та політична ізоляція. Як наслідок – бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила,

– додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше наголошував, що відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв є неминучою. Президент також підкреслив, що за путінську агресивну політику доведеться заплатити бідністю більшості громадянам Росії.

Посилення санкційного тиску на Росію

Оскільки війна Росії проти України триває, ЄС усвідомлює вимогу відрізати Кремль від найважливішого джерела його доходів – енергетичного сектора, зокрема експорту нафти та газу.

У попередніх п'яти санкційних пакетах Євросоюз підтримав заборону на імпорт російського вугілля та відключив деякі російські банки від SWIFT.

Проте, щодня з'являються нові докази звірств росіян на українській території, західні уряди збільшують військову підтримку Києва та змушені посилити санкційний тиск на режим Путіна.

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