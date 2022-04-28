Москву чекає небачена бідність, – Подоляк про відмову Європи від російських енергоносіїв
Джерело:Михайло Подоляк у твітері
Михайло Подоляк заявив, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу. За його словами, світ не може дозволити собі залежати від країни-агресора.
Радник глави Офісу Президента зазначив, що Росія "перестала бути надійним і прогнозованим партнером", тому відмова від її нафти – "не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок".
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За словами українського посадовця, великій міжнародній спільноті "швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не настільки дорого, як коли цього не зробити".
У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна та політична ізоляція. Як наслідок – бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила,
– додав Михайло Подоляк.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше наголошував, що відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв є неминучою. Президент також підкреслив, що за путінську агресивну політику доведеться заплатити бідністю більшості громадянам Росії.
Посилення санкційного тиску на Росію
- Оскільки війна Росії проти України триває, ЄС усвідомлює вимогу відрізати Кремль від найважливішого джерела його доходів – енергетичного сектора, зокрема експорту нафти та газу.
- У попередніх п'яти санкційних пакетах Євросоюз підтримав заборону на імпорт російського вугілля та відключив деякі російські банки від SWIFT.
- Проте, щодня з'являються нові докази звірств росіян на українській території, західні уряди збільшують військову підтримку Києва та змушені посилити санкційний тиск на режим Путіна.
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