На Москву начебто проривався дрон: в аеропорту "Внуково" ввели план "Килим", затримуються рейси

У Москві знову халепа. Пропагандисти повідомили про "спробу прориву безпілотника".

Це підтвердив і московський мер Собянін. За його словами, нібито дрон знешкодили. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про нову атаку на Москву

За даними пропагандистів, в аеропорту "Внуково" ввели план "Килим". 11 рейсів на виліт та 15 на приліт тимчасово затримано. Одна частина літаків все ще кружляє в небі, а інша – йде на запасні аеропорти в "Домодєдово" і "Шереметьєво".

План "Килим" вводиться, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об'єкти.

Мер Москви Собянін заявив, що сьогодні близько 11 години "була спроба прориву на Москву безпілотника". За його словами, на підльоті силами ППО нібито було знищено дрон.

Що відбувається в аеропорту "Внуково": дивіться відео

Пропагандисти вже оприлюднили нібито кадри прольоту БпЛА в районі підмосковного Чехова. Загарбникам примарилось, що це був "UJ-22 Airborne".

Кадри прольоту БпЛА: дивіться відео

Що кажуть у ворожому міноборони

У російському міноборони вже встигли заявити, що 6 серпня нібито "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Московської області".

БпЛА знищено засобами ППО на території Подільського району. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає,

– набрехали окупанти.

Згодом повідомили, що аеропорт "Внуково" відкритий для польотів і всі обмеження знято.

Атака безпілотників на Москву: останні новини

Бізнес-центр Москва-сіті двічі за короткий проміжок часу зазнав атаки дронами.

За попередньою інформацією, у цьому хмарочосі розташовані одразу 3 російські міністерства.

Експерт Олег Жданов відреагував на "бавовну" у Москві. Він зазначив, що війна повернулася бумерангом до росіян, які її розпочали.

До речі, за інформацією росіян, вночі 2 серпня мешканці Одинцовського району Московської області знову чули вибухи. Що це було – наразі невідомо.

Дронову атаку прокоментували в Кремлі. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков вважає, що "небезпека справді існує".

Окрім цього, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на "бавовну", що почастішала в Москві та в окупованому Криму. Він попередив загарбників, що українці не даватимуть їм спокою, доки вони не залишать територію нашої країни.

Пропагандисти також заявили, що 5 серпня над Карачівським районом, що на Брянщині, системою ППО буцімто знищено 2 безпілотники. Окупанти кажуть, що "руйнувань та постраждалих немає".