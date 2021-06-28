Москву накрила темрява: руйнівний ураган позносив дахи й повиривав дерева – моторошні відео
Джерело:24 канал
Столицю Росії 28 червня накрив справжній ураган – зі зливою та шквальним вітром. Стихія позносила дахи, повиривала дерева та затопила вулиці.
Останній тиждень у Москві було дуже спекотно, опади оминали місто, а температура повітря прогрівалася до +35 градусів.
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Москвою пронісся ураган
Однак 28 червня у столицю країни-окупанта прийшла негода. Москву буквально накрила темрява, пройшла потужна злива, яку супроводжував шквальний вітер. У місті відчутно похолодало.
У результаті зливові каналізації не можуть впоратися з величезною кількістю води. Автівки не їдуть, а пливуть вулицями.
У районі Новокосино вітер здув утеплювач з будівництва, розвіявши його по навколишній території. Крім того, постраждали десятки дерев, які стихія повалила додолу.
А на вулиці Правди зірвало дах – він впав на припарковані машини, люди не постраждали.
Столицю Росії накрила негода: дивіться відео
Дах впав на припарковані автівки: дивіться відео (містить нецензурну лексику)
Зливи пройшли й у Підмосков'ї
У Раменському районі будівельний кран впав на проїжджу частину. Також сильні опади накрили Жуковський район, міста Люберці та Коломну.
Внаслідок негоди впав будівельний кран: відеоДовідка. Опади у Москві та навколо неї прогнозують до кінця доби 28 червня.
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