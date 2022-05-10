Москву починає топити її головний священний "міф"

У Москві відбувся ганебний парад убивць з уцілілими рештками військової техніки. Ні важких вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", ні зенітного комплексу "Панцирь-С", ні машин інженерної системи дистанційного мінування "Замедление ", ні авіації.

Парад мародерів

Їм нічого святкувати. Росіяни змогли перемогти хіба накрадені пральні машинки – саме їх треба було везти вулицями міста разом з цинковими трунами своїх солдатів.

Не пропустіть Російська "імперія зла" вже почала розпадатися: хто і чому розколює моноліт Путіна

Путін так і не оголосив про офіційний початок війни та загальну мобілізацію. Певно, пропагандистський патріотизм все ж не так сильно годує голодних росіян, які втратили робочі місця, курс рубля, продовольчі запаси, а подекуди і годувальників. А замість обіцяних 100 тисяч євро компенсації за вбитого солдата, російські вдови отримують 10 тисяч рублів.

Утім Росія залишилася самотня не тільки на травневому параді – сталева завіса між РФ та рештою світу затягується дедалі тісніше. Коли людство семимильними кроками прямує до технологічної сингулярності, в Росії спостерігається регрес цивілізації як у технічній, так і в гуманістичній площинах.

Личина "русского міра"

Сьогодні "русскій мір" у всього цивілізованого світу асоціюється не з душею, поезією чи театром, а з різаниною у Бучі, знищенням Маріуполя, вбивством сотень дітей. Ось це – справжнє обличчя "русского міра", яке показала не лише політична верхівка та армія Росії, а й так звана культурна інтелігенція, яка не гребує виступати під Zвастичними прапорами.

У громадян Росії був один шанс зберегти обличчя та забезпечити собі нормальне майбутнє – виступити проти збройної агресії та окупації Криму в 2014. Нині в РФ згинаються стовпи державності – російська мова, православ'я та міф про перемогу.

До теми Ленд-ліз підписано: чому так тіпає росіян

"Ми перемогли у війні", "війна – це погано" – казали вони десятки років. Навіть зараз Путін не наважився оголосити про війну, бо росіяни не можуть бути агресорами та переможеними – тільки "спеціальна операція". Моральне та фактичне право на перемогу залишається за Україною та її союзниками. Накручений багаторічною пропагандою символізм дати "9 травня" починає топити Москву.

Квіти зів'януть, ботокс витече зі щік Путіна, медійні пропагандисти опиняться за ґратами, і росіянам доведеться подивитися у дзеркало "русской души", де велич виявиться дешевою декорацією власного потворного відображення "портрета доріана грея".

Актуальне – справжня суть російського дня "побєдобєсія": дивіться відео