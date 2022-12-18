У Росії – сніговий апокаліпсис: жителям Москви кажуть готуватися до гіршого

Не встигли у Росії загасити усі пожежі, як розпочалися нові неприємності. Москву засипає снігом.

Навіть зима вже втомилася від Росії й вирішила засипати її снігом. Лише за добу у Підмосков'ї випали 50% місячних опадів. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.

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У Москві показник – дещо нижчий. Водночас місцевим жителям вже рекомендують не користуватися автомобілями та не виходити з дому без потреби. Громадський транспорт не може зрушитися з місця. Стоять у снігових заметах навіть швидкі.

Комунальники не можуть впоратися з "подарунком" зими. Місцеві аеропорти затримують та скасовують рейси. Росіяни замерзають та бідкаються про своє "горе" у соцмережах.

Окрім того, синоптики прогнозують, що це – далеко не кінець. У найближчі години заметіль лише посилиться.



В Росії розпочався сніговий апокаліпсис / Фото з соцмереж



Москву скувало снігом / Фото з соцмереж

Москву засипає снігом: дивіться відео

У Владивостоці пожежу гасили понад 14 годин

Перед заметіллю Росію щедро зігріли пожежі. Вогонь на кондитерському складі "Яшкіно" гасили понад 14 годин. Полум'я охопило 2 тисяч квадратних метрів.

На складаі зберігали новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво, торти та інші смаколики, яких росіяни не заслужили.

Аби загасити пожежу, залучили 12 одиниць техніки та 42 рятувальники.

Тим часом у Бєлгороді – "бавовна" класична

Тим часом напередодні Дня Святого Миколая до Бєлгородської області підвезли вже традиційну для цієї місцини "бавовну". Росіяни бідкаються через звуки вибухів. У мережі публікують фото з димом, який здіймається у небо.