У Росії – сніговий апокаліпсис: жителям Москви кажуть готуватися до гіршого

18 грудня 2022, 12:39
Читать новость на русском

Не встигли у Росії загасити усі пожежі, як розпочалися нові неприємності. Москву засипає снігом.

Навіть зима вже втомилася від Росії й вирішила засипати її снігом. Лише за добу у Підмосков'ї випали 50% місячних опадів. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Окупанти замість оленів: у Бєлгороді Дід Мороз приїхав вітати дітей на БТР

У Москві показник – дещо нижчий. Водночас місцевим жителям вже рекомендують не користуватися автомобілями та не виходити з дому без потреби. Громадський транспорт не може зрушитися з місця. Стоять у снігових заметах навіть швидкі. 

Комунальники не можуть впоратися з "подарунком" зими. Місцеві аеропорти затримують та скасовують рейси. Росіяни замерзають та бідкаються про своє "горе" у соцмережах. 

Окрім того, синоптики прогнозують, що це – далеко не кінець. У найближчі години заметіль лише посилиться. 


В Росії розпочався сніговий апокаліпсис / Фото з соцмереж


Москву скувало снігом / Фото з соцмереж

Москву засипає снігом: дивіться відео

У Владивостоці пожежу гасили понад 14 годин

  • Перед заметіллю Росію щедро зігріли пожежі. Вогонь на кондитерському складі "Яшкіно" гасили понад 14 годин. Полум'я охопило 2 тисяч квадратних метрів. 
  • На складаі зберігали новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво, торти та інші смаколики, яких росіяни не заслужили. 
  • Аби загасити пожежу, залучили 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. 

Тим часом у Бєлгороді – "бавовна" класична

Тим часом напередодні Дня Святого Миколая до Бєлгородської області підвезли вже традиційну для цієї місцини "бавовну". Росіяни бідкаються через звуки вибухів. У мережі публікують фото з димом, який здіймається у небо.

Автор: Мар'яна Бекало