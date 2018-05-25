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Мотиви нападу на Стерненка виключно політичні, це замовна робота, – активіст

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Сергій Стерненко досі немає охорони
Сергій Стерненко досі немає охорони / 24 канал

Напад на Сергія Стерненка замовний, а один з нападників навіть не знав його особисто. Про це 24 каналу розповів член президії НГО "Небайдужі" Юрій Бею.

"Людям дуже потрібні були гроші. Тому вони й напали на Сергія під його домом. Це замовна робота, бо нападник, який лишився живим, говорить, що не знав Сергія особисто. Це інсайдерська інформація", – говорить Бею.

За словами активіста, на Стерненка нападають не вперше, бо політикам, які сидять на верхівці влади в Одесі, не вигідно, щоб існували люди із загостреним почуттям справедливості та активною життєвою позицією.

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Бею висуває кілька версій щодо можливих замовників нападу.

"Майже кожного місяця в Одесі відбувається гучна справа. Нещодавно ми заважали одеському бізнесмену Галантернику, який, працюючи в тандемі з Трухановим, хотів забрати частину міського саду. Можливо, це їхніх рук справа. Інша версія – можливо, це кенти Едика Панченка, який перебуває в СІЗО за спробу згвалтування дівчини. Бо ми активно підтримували сторону звинувачення", –  каже Бею.

Він повідомив, що стан постраждалого активіста задовільний. Однак, він може знепритомніти в будь-яку хвилину, бо втратив забагато крові.

Сьогодні ще не говорили, бо весь день його допитують слідчі. Учора бачились перед операційною. Сказав, що все буде добре, 
– каже активіст.

Він повідомив, що у Стерненка немає охорони. Незважаючи на те, що після першого ж нападу Сергій писав заяви до правоохоронних органів, щоб її виділили. Але безрезультатно.

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"Я вважаю це цинізмом: на людину нападають тричі, а поліцейські досі не вбачають причини для його охорони", – завершив Бею.

Нагадаємо, уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти. Згодом його затримали.

Це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "помста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".

А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Сергій Стерненко
Джерело: 24 канал
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