Держава націоналізувала два оборонні підприємства: що вони можуть виготовляти

"Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та ще низка важливих підприємств перейшли у власність України. Такий крок має суттєво вплинути на роботу нашого військово-промислового комплексу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що держава має більше можливостей, аби забезпечити ці підприємства фінансуванням та гарантувати завантаження їх роботою.

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Для чого націоналізували "Мотор Січ" та "АвтоКрАЗ"

Жданов зазначив, що націоналізація двох оборонних підприємств повинна вплинути на роботу нашого військово-промислового комплексу. Це для того й робиться.

Річ у тім, що під час воєнного стану держава може націоналізувати або вилучати у свою власність підприємства для забезпечення обороноздатності країни,

– заявив військовий експерт.

За його словами, після закінчення воєнного стану буде розглядатися питання або викупу з компенсацією, або повернення власникам цих підприємств.

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Що можуть виготовляти "АвтоКрАЗ" і "Мотор Січ"

Жданов вважає, що подібні речі треба було робити з самого початку. Тому що держава у кожному разі є міцнішою як установа, як інституція. Адже держава має більше можливостей, щоб узяти під контроль і гарантувати завантаження роботою цих підприємств, а найголовніше – забезпечення їх фінансуванням. Мовиться про виплату заробітної платні та купівлю комплектуючих і необхідних матеріалів для того чи іншого виробництва.

"АвтоКрАЗ" у нас випускає шасі. На жаль, за попередньої влади сталося так, що основним шасі для Збройних Сил України став МАЗ-500 виробництва Білорусі,

– сказав Жданов.

За словами військового експерта, це було дуже прикро, маючи власне підприємство. Зараз треба ставити наше військо на вітчизняне шасі як багатофункціональне та базове.

Він додав, що "Мотор Січі" взагалі є унікальним заводом, який може виробляти й ремонтувати як вертолітні двигуни, так і двигуни для літаків. А це зараз нам украй необхідно, адже кожен боєздатний літак та гелікоптер – це крок до перемоги.

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