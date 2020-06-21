"Мотор Січ" скасувала частину рейсів: коли планують відновити
Авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала деякі регулярні рейси. Через складну ситуацію з епідемією коронавірусу наразі не буде авіасполучення між Запоріжжям і Києвом та Запоріжжям і Мінськом.
Про точну дату відновлення польотів на даних маршрутах повідомлять додатково, йдеться на сайті компанії.
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За попередньою інформацією, рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня 2020 року.
А польоти за маршрутами Київ – Запоріжжя щосуботи та Запоріжжя – Київ щонеділі скасували на період з 20 червня по 24 жовтня.
До зміни у графіку регулярних авіаперевезень вдалися через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом у країні.
Скасування рейсів українських авіаперевізників
- Авіакомпанія МАУ призупинила продаж квитків на більшість рейсів до 1 серпня 2020 року.
- Також не продає квитки на більшість рейсів до 15 липня і SkyUp. Винятками є напрямки у Грузію, Албанію та Болгарію.
Відновлення авіаперельотів в Україні: основне
- З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.
- Готові прийняти українців наразі тільки в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.
- Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені".
- Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.
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