Авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала деякі регулярні рейси. Через складну ситуацію з епідемією коронавірусу наразі не буде авіасполучення між Запоріжжям і Києвом та Запоріжжям і Мінськом.

Про точну дату відновлення польотів на даних маршрутах повідомлять додатково, йдеться на сайті компанії.

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За попередньою інформацією, рейси між Запоріжжям і Мінськом скасовано на період з 1 по 16 липня 2020 року.

А польоти за маршрутами Київ – Запоріжжя щосуботи та Запоріжжя – Київ щонеділі скасували на період з 20 червня по 24 жовтня.

До зміни у графіку регулярних авіаперевезень вдалися через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом у країні.

Зверніть увагу! Раніше авіакомпанія "Мотор Січ" анонсувала відновлення регулярних рейсів з 15 червня за напрямками Запоріжжя – Київ і Київ Запоріжжя, а 1 липня за маршрутом Запоріжжя – Мінськ і Мінськ – Запоріжжя.

Скасування рейсів українських авіаперевізників

Відновлення авіаперельотів в Україні: основне

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Готові прийняти українців наразі тільки в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені".

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



Які країни відкрили кордони для України / Інфографіка 24 каналу