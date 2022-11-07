Для допомоги ЗСУ: чому передали державі "Мотор Січ", "Укрнафту" та інші компанії олігархів

На засіданні ставки Верховного Головнокомандувача влада ухвалила рішення про передачу у власність держави 5 підприємств, що належали олігархам. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, для чого Україні "Мотор Січ", "Укрнафта" та інші компанії.

Після обіду, 7 листопада, Рада національної безпеки та оборони підтвердила чутки ЗМІ про те, що ряд підприємств будуть передані у власність держави. Також відбулася пресконференція, на якій українські чиновники пояснили це рішення.

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Україна керуватиме компаніями в інтересах ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов перерахував структури, які тимчасово націоналізує держава. До закінчення воєнного стану Україна привласнить активи "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗ", "Запоріжтрансформатор" та "Мотор Січ".

У Міноборони обґрунтували це рішення тим, що потрібно забезпечувати українську армію належним чином та використовувати для цього усі можливості.

В інтересах Збройних Сил України та всього сектору безпеки та оборони здійснювати управління всіма активами 5 зазначених підприємств буде Міністерство оборони. Це робиться для того, аби забезпечити нагальні потреби ЗСУ та всього сектору оборони,

– сказав Резніков.

Він конкретизував, що ці підприємства забезпечуватимуть техніку український військових паливно-мастильними матеріалами, ремонтуватимуть зброю та виконуватимуть інші функції, які наближатимуть нашу перемогу у війні проти Росії.

Передані державі підприємства працюватимуть цілодобово

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що націоналізація компаній відбулася згідно з усіма нормами закону. Підприємства виробляють продукцію, яка критично важлива для нашої обороноздатності та стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ці підприємства мають працювати 24 на 7 для потреб оборони держави. Ми говоримо про переведення економіки на воєнні рейки – це одна з частин стратегії,

– прокоментував Шмигаль.

Страхування від держрадників

Шмигаль наголосив, що жодних змін в роботі компаній не відбуватиметься. Колективи підприємств будуть збережені, однак буде більше замовлень та гарантій від держави щодо виробництва продукції.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який керував компанією "Мотор Січ". Його підозрюють у державній зраді та у тому, що він передавав ворогу двигуни для авіації.

Ймовірно, націоналізація провідних компаній України також пов'язана з тим, аби уникнути в майбутньому подібних інцидентів. Держава матиме можливість контролювати активи оборонних підприємств та слідкувати за тим, щоб хтось не вирішив допомагати окупантам знищувати Україну.

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