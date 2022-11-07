Для допомоги ЗСУ: чому передали державі "Мотор Січ", "Укрнафту" та інші компанії олігархів
Джерело:Денис Шмигаль
На засіданні ставки Верховного Головнокомандувача влада ухвалила рішення про передачу у власність держави 5 підприємств, що належали олігархам. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, для чого Україні "Мотор Січ", "Укрнафта" та інші компанії.
Після обіду, 7 листопада, Рада національної безпеки та оборони підтвердила чутки ЗМІ про те, що ряд підприємств будуть передані у власність держави. Також відбулася пресконференція, на якій українські чиновники пояснили це рішення.
Читайте також СБУ арештувала майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва на майже 1 мільярд гривень
Україна керуватиме компаніями в інтересах ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов перерахував структури, які тимчасово націоналізує держава. До закінчення воєнного стану Україна привласнить активи "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗ", "Запоріжтрансформатор" та "Мотор Січ".
У Міноборони обґрунтували це рішення тим, що потрібно забезпечувати українську армію належним чином та використовувати для цього усі можливості.
В інтересах Збройних Сил України та всього сектору безпеки та оборони здійснювати управління всіма активами 5 зазначених підприємств буде Міністерство оборони. Це робиться для того, аби забезпечити нагальні потреби ЗСУ та всього сектору оборони,
– сказав Резніков.
Він конкретизував, що ці підприємства забезпечуватимуть техніку український військових паливно-мастильними матеріалами, ремонтуватимуть зброю та виконуватимуть інші функції, які наближатимуть нашу перемогу у війні проти Росії.
Передані державі підприємства працюватимуть цілодобово
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що націоналізація компаній відбулася згідно з усіма нормами закону. Підприємства виробляють продукцію, яка критично важлива для нашої обороноздатності та стабілізації ситуації в енергосистемі.
Ці підприємства мають працювати 24 на 7 для потреб оборони держави. Ми говоримо про переведення економіки на воєнні рейки – це одна з частин стратегії,
– прокоментував Шмигаль.
Страхування від держрадників
Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який керував компанією "Мотор Січ". Його підозрюють у державній зраді та у тому, що він передавав ворогу двигуни для авіації.
Ймовірно, націоналізація провідних компаній України також пов'язана з тим, аби уникнути в майбутньому подібних інцидентів. Держава матиме можливість контролювати активи оборонних підприємств та слідкувати за тим, щоб хтось не вирішив допомагати окупантам знищувати Україну.
Варте уваги – докази співпраці керівництва "Мотор Січ" з Росією: дивіться відео