На благо країни: "Мотор Січ", "Укрнафта" та низка інших підприємств тепер належатимуть державі

5 підприємств, пов'язаних із діяльністю Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, російського бізнесмена Костянтина Григоришина та В’ячеслава Богуслаєва, перейдуть у власність держави.

Відповідне рішення 6 листопада прийняла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на своїх співрозмовників у структурі та міноритарних акціонерів "Укрнафти".

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Акції зрадників у компаніях перейдуть у власність держави

Рішення НКЦПФР передбачає, що всі акції у компаніях, які належали переліченим особам, відтепер будуть передані у користування української держави. Зазначимо, що наразі невідомо, чи компенсують втрати колишнім власникам і міноритарним акціонерам підприємств.

У власність держави передадуть акції 4 осіб:

Ігоря Коломойського – "Укрнафта", "Укртатнафта",

Костянтина Жеваго – "АвтоКрАЗ",

російського бізнесмена Костянтина Григоришина – "Запоріжтрансформатор",

В’ячеслава Богуслаєва – "Мотор Січ".

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Що відомо про зазначені підприємства

Майже половина, а, якщо точніше, близько 42% всіх акцій "Укрнафти" належать компаніям Коломойського. Ще 50% + 1 акція є у власності державного "Нафтогазу", а решта – у руках міноритарних акціонерів.

Крім того, Коломойський з Геннадієм Боголюбовим контролює приблизно 60% акцій "Укртатнафти". Натомість лише 40% належать "Нафтогазу".

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

В'ячеслав Богуслаєв, якого нещодавно заарештували за держзраду, був власником "Мотор Січі". У 2017 році він продав 56% своїх акцій китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однак через певні порушення з дотриманням антимонопольного законодавства, маніпуляції з акціями компанії заблокували.

Олігарх Костянтин Жеваго мав у власності підприємство "АвтоКрАЗ". Воно виготовляє великовантажні автомобілі.

Власником "Запоріжтрансформатор" є Костянтин Григоришин. Компанія виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Відомо, що підприємство збанкрутувало.

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Заморожені російські активи планують передати Україні, однак є проблема

ЄС, США та інші союзники заморозили російські активи на суму 300 мільярдів доларів після початку повномасштабного вторгнення. Проте ЄС спробує передати Україні хіба ті статки, які країна-агресорка тримала в Європі.

Наразі партнери шукають можливості, як зробити це, не порушуючи чинне законодавство. Україна просить віддати активи росіян як компенсацію для відбудови зруйнованої російськими обстрілами країни.

Для цього необхідно запровадити міжнародний механізм компенсацій. Український уряд зараз працює над цим і сподівається отримати перші результати вже до кінця року.

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