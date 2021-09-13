Травмовані 35 українців, – у МЗС розповіли деталі про аварію у Туреччині
Джерело:24 канал
Поблизу містечка Ментеше у провінції Мугла сталася ДТП за участі туристичного автобуса. У ньому перебували, зокрема, українці.
За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. Про це 24 каналу розповів речник МСЗ Олег Ніколенко.
До теми У Туреччині сталася аварія за участю автобуса з українцями: є жертва і багато постраждалих
У якому стані травмовані українці
Він уточнив, що 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну медичну допомогу. Загроз їхньому життю, на щастя, немає.Довідка. Ймовірно, водій – громадянин Туреччини – н е впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії.
Українські дипломати підтримують зв'язок з постраждалими
Ніколенко підкреслив, що консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП. Дипломати вже встановили зв'язок із туристичниим оператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Крім цього, консул має намір відвідати постраждалих українців у лікарні.
Що відомо про ДТП з українцями у Туреччині
- Як повідомила видання DHA, аварія трапилася зранку 13 вересня, приблизно о 7:30. Автобус виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся там з іншим автобусом.
- 54-річний водій туристичного транспорту отримав травми, несумісні з життям. Багато людей постраждали внаслідок ДТП.
- На місце події оперативно прибули турецькі екстрені служби. Місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту.