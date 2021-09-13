Травмовані 35 українців, – у МЗС розповіли деталі про аварію у Туреччині

Поблизу містечка Ментеше у провінції Мугла сталася ДТП за участі туристичного автобуса. У ньому перебували, зокрема, українці.

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. Про це 24 каналу розповів речник МСЗ Олег Ніколенко.

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У якому стані травмовані українці

Він уточнив, що 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну медичну допомогу. Загроз їхньому життю, на щастя, немає.

Українські дипломати підтримують зв'язок з постраждалими

Ймовірно, водій –громадянин Туреччини – не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії.

Ніколенко підкреслив, що консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП. Дипломати вже встановили зв'язок із туристичниим оператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Крім цього, консул має намір відвідати постраждалих українців у лікарні.

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