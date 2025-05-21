Моторошна ніч для Сум: Росія багато разів била дронами по підприємствах

Вночі 21 травня російські війська атакували Суми. Ворог багато разів бив по підприємствах, застосовуючи БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Лисенка.

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"Шахеди" атакували Суми

Вночі 21 травня Суми вкотре опинилися під ударами "Шахедів". Російські окупанти атакували два підприємства в місті ударними БпЛА.

По одному з об'єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2,

– ідеться в повідомленні.

Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає. На місцях працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, що раніше в Сумській МВА повідомляли, що внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші об'єкти промисловості.



Крім цього, пошкоджено лінії електропередач. Вказувалося, що частина міста залишилася без електрики, у тому числі обʼєкти водопостачання міста.

Невдовзі КП "Міськводоканал" повідомив, що через знеструмлення об'єкти водоканалу в частині міста переведені на аварійно-резервне живлення. Вода в зазначеному районі тимчасово подаватиметься з пониженим тиском.