Моторошні кадри з маріупольського парку "Веселка"

Від початку березня Маріуполь перебуває у блокаді окупантів. Внаслідок обстрілів місто фактично зруйноване.

Ворог і надалі продовжує безжально нищити місто, яке було окрасою українського Донбасу. Зараз на нього боляче глянути.

До теми Маріуполь взяв на себе удар, щоб інші міста організували й тримали оборону, – Маляр

Телеграм-канал "Мариуполь сейчас" опублікував відео з улюбленого парку маріупольських дітей "Веселка".

Маріуполь став містом-мучеником від дій російських військових злочинців. За словами Ганни Маляр, ворог вбиває незламних маріупольців, цілить у житлові квартали, промислові об’єкти та життєву інфраструктуру за нескореність та опір окупантам.

Так виглядає Маріуполь сьогодні

Зруйнований Маріуполь / фото з телеграму Маріупольської міськради

Додамо, що представники місцевої влади закликають допомогти місту, адже там ховається від обстрілів ще близько 170 тисяч мирних людей. Та попри те, що місто обстрілюють з різних видів зброї, українські військові дають гідну відсіч.

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