Mountain Seed Foundation реалізує новий реабілітаційний проєкт для родин загиблих і ветеранів

У травні 2025 року благодійний фонд Mountain Seed Foundation розпочав нову довготривалу програму підтримки ветеранів російсько-української війни, їхніх родин, а також родин загиблих військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісти.

Місцем реалізації проєкту стала Чорна Гора біля міста Виноградів (Закарпатська область) – саме тут за підтримки американського Фонду Баффета, фонд MSF облаштував скелелазні маршрути Via Ferrata. Проєкт триватиме до травня 2026 року, а після завершення маршрут буде відкритим для громадського користування.

Цей проєкт є продовженням програм Mountain Seed Foundation, яка підтримує українські родини, що зазнали втрат через війну, та допомагає їм знайти сили для подальшого життя з 2022 року, проводячи табори в Австрії та Словенії.

"Наша мета – не лише надати ресурс і можливість відпочинку, а й навчити людей, які пережили травму цієї війни, знову наповнювати життя моментами, що покращують його якість. Ми прагнемо допомогти налагодити стосунки в родині, а через досвід скелелазіння – подолати страхи й усвідомити: можна підкорювати не лише гірські вершини, а й власні внутрішні бар'єри, відновлюючи віру у власні сили", – пояснює Ірина Приходько, директорка програми та співзасновниця Mountain Seed Foundation.

Проєкт стартував у травні – саме з таборів для родин ветеранів. З 18 по 24 травня на базі відпочинку "Чорна гора" відбувся перший заїзд для родин з Києва. З 25 по 31 травня – другий табір, у якому взяли участь родини ветеранів із Луцького Мілітарі Хабу.

Упродовж першого тижня програму втілювала міжнародна команда MSF з США, Словенії, Австрії, Румунії, а в другому – до роботи долучилась українська команда. Програма включала арттерапію, скелелазіння, рафтинг, а також терапевтичні сесії, які проводила професорка Єльського університету Аміт Орен.

"Ми не просто допомагаємо долати маршрут. Ми допомагаємо долати свої внутрішні страхи. І коли діти або дружини героїв після підйому на скелю кажуть, що відчули жагу до життя, ми розуміємо, що все робимо правильно", – зазначає Ірина Приходько.

Організатори переконані, що фізична активність на природі здатна стати першим кроком до емоційного відновлення, а створення сталої, безпечної інфраструктури Via Ferrata дозволить реалізовувати такі програми регулярно.

Чорна Гора – це лише початок. Ми хочемо масштабувати програму і зробити з неї модель підтримки для всієї країни,

– підсумовує Ірина Приходько.

Довідка

Mountain Seed Foundation (MSF) – неприбуткова благодійна організація зі штаб-квартирою в Айдахо (США), заснована у 2021 році. Її головна місія – надання психологічної підтримки українським родинам, які постраждали внаслідок війни, через поєднання арттерапії, природотерапії та фізичної активності, зокрема скелелазіння.

Фонд відомий завдяки:

Реабілітаційним таборам в Австрійських Альпах, де проводяться сесії психологічної підтримки, розроблені професоркою Єльського університету.

Документальному фільму Camp Courage від режисера National Geographic (доступний на Netflix), який розповідає історію дівчинки Мілани з Маріуполя.

Сюжету на CBS 60 Minutes (під час другого табору всесвітньо відомий журналіст Скотт Пеллі та команда програми 60 Minutes відвідали табір і зняли репортаж про діяльність MSF в Австрії).

Програмам Mini Base Camp у Львові, Черкасах і Києві – урокам скелелазіння та психологічній підтримці для дітей і жінок військових.

Проведенню таборів для родин ветеранів, загиблих військовослужбовців, а також сімей біженців в Австрійських Альпах (Черкаська та Дніпропетровська області, міста Миколаїв і Київ, та з інших регіонів України).

Гуманітарній діяльності: евакуація родин з небезпечних регіонів України, забезпечення військових генераторами, міжнародна інформаційна присутність (CBS, Voice of America, Outside Magazine).

Фонд об'єднує зусилля американських ветеранів і міжнародних фахівців задля відновлення українських родин, які постраждали від війни.