Мова і навіть вареники: українці назвали головні символи України

24 серпня 2021 , 09:28
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Джерело:

Український інститут майбутнього

Українці вважають прапор, мову та гімн головними символами нашої країни. Саме це речі найчастіше асоціюються у людей з Україною.

Про це свідчать дані опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Важливо Я – Україна, і я розповім тобі свою 30-річну історію

Згідно з результатами опитування, більшість голосів отримали формальні символи:

  • 50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор;
  • 41% переконані, що таким символом є українська мова;
  • 10% проголосували за гімн;
  • 31% виступили за тризуб.

Неформальні символи найчастіше називали мешканці східних регіонів та Донбасу. Там головним символом України вважають:

  • борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно),
  • українську природу (13% і 15% відповідно).

Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на сході – 12%, на Донбасі – 17%. Водночас на заході частіше вибирають формальні символи:

  • прапор – 55%,
  • гімн – 46%,
  • тризуб – 39%,
  • мова – 53%.

 
Що українці вважають головними символами нашої країни / Фото Українського інституту майбутнього

Що відомо про дослідження?

Його провів Український інститут майбутнього спільно із соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп". З 17 липня по 1 серпня 2021 вдалося опитати 5000 громадян face-to-face віком 18 років і більше. Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні всієї країни з ймовірністю 0,95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні – 3,16%.
Автор: Альона Захарова