"Мова об'єднує": в Україні відсвяткували вступ мовного закону в дію

Закон про мову, через який переполохалися росіяни, 16 липня вступив в дію. І тепер українська офіційно є обов'язковою у всіх сферах публічного життя: у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. На честь вступу закону в дію у 20 містах України провели святкові акції.

У Києві, наприклад, провели концерт. Також там відбувся розіграш різних сувенірів.

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Свято відвідали як мешканці міста, так і туристи. Дуже багато людей пришли у вишитих сорочках.

Відео: акція "Мова об'єднує" в Києві

Акція пройшла і в Дніпрі. Там на Європейській площі міста зібралася активна молодь, місцеві митці, зокрема й музиканти, священики, громадські діячі.



Люди прийшли з плакатами



Акція в Дніпрі

Така ж акція була і в Миколаєві:



В Миколаєві також вийшли відсвяткувати закон про мову // фото John Moffitt



Акція в Миколаєві // фото John Moffitt

Загалом, акція пройшла приблизно в 20 містах України.

Що відомо про мовний закон

Державною мовою відтепер зобов'язані користуватися не лише в чиновницьких кабінетах, а й в сфері послуг, освіті й медіа. Російська в київських закладах лунає досі. Крім того, можна зустріти вивіски та меню недержавною, без української версії. Така ж ситуація і в Одесі. Однак, за порушення не каратимуть найближчі 3 роки. Поки діє перехідний період. Та навіть за такі положення в Раді довелося поборотися. Противники закону про мову були ще до його ухвалення.

Та найбільше закон про державну мову збурив не українське суспільство, а нашого північного сусіда – Росію. У Москві навіть зверталися з протестами у Радбез ООН. Чи чітку має позицію щодо мови нова влада – досі питання. Згадати хоча б заяви лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова: він пообіцяв, що закон буде порушувати. Проте в партії кажуть, що це лиш його особиста думка.

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Ще до свого ухвалення закон про мову обріс чутками та плітками. Тут важливо зазначити, що він не поширюється на приватне життя. І вдома кожен вільний розмовляти тією мовою, якою забажає. Крім того, норми не поширюються на релігійну сферу. Автори закону запевняють, що жодним іншим мовам загрози він не несе.

Закон захищає державну мову і не становить жодної загрози для іншої країни. Він навіть не становить загрози жодній іншій мові. Тільки захищає українську мову і ганатує розвиток усіх інших мов,

– наголосив народний депутат України Микола Княжицький.

Досі намагаються піаритися на мові перед виборами. "Опоблок" вніс в Раду проект про скасування мовного закону. Тут слід зазначити, що Верховна Рада восьмого скликання уже провела останнє засідання. І цей законопроект розглянути уже не зможе.

Відео про мовний закон