Радник Зеленського прокоментував мовний закон

Радник президента Володимира Зеленського Микита Потураєв переконаний, що в мовному законі, який набув чинності 16 липня, є недостатньо механізмів дієвої підтримки української мови.

В прямому ефірі 24 каналу він наголосив, що партія "Слуга народу" ніколи не була противноком цього закону, проте зазанчив, що конфлікт навколо цього питання українцям свідомо нав'язують.

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Головним противником та ініціатором скасування мовного закону в Україні є Кремль та проросійські депутати. Проте дивно, коли заяви про недоцільність закону та відповідних квот лунають і від команди новообраного президента.

– Не варто записувати Шефіра в команду президента. Що стосується позиції Разумкова – це його особиста політична позиція. Ми як партія ніколи не говорили про те, що ми проти закону про мову.

– Ми неодноразово підтверджували, що українська мова є державною, вона потребує дієвих механізмів підтримки та розповсюдження в усі сфери нашого суспільного життя.

Але ж звучало, що не на часі мовне питання?

– Не пригадую, від кого це звучало. Вважаю, що штучне роздмухування мовного питання походить від тих політичних сил, яким вигідніше, щоб суспільство чубилося з приводу мови й не звертало увагу на питання корупції, економічного занепаду, відсутності розвитку та реформ.

– Ми вважаємо, що це, за великим рахунком, штучний конфлікт, який суспільству абсолютно свідомо нав'язують. Ще раз підкреслюю. Ми за всебічний і глибокий розвиток української. Але ми вважаємо, що в цьому законі, зокрема, замало механізмів її справжньої та дієвої підтримки.

Щодо квот – моя особиста позиція та позиція моїх колег, які зі мною працюють над питаннями інформаційної безпеки та медіапростору дуже проста. Національні медіа мають безперечно мовити українською. Тут нема про що говорити.

– Особисто мене непокоїть в цьому законі те, що там більше бюрократичні механізми, які на мій погляд не спрацьовують. Мають спрацьовувати заохочувальні механізми, зокрема й економічні. А їх замало.

Мовознавець Юрій Шевельов казав, що мова є ознакою здоров'я чи хвороби суспільства. Ви б який діагноз поставили нашому?

– Я давно вважаю, що наше суспільство одужує. Я взагалі жодного слова українською не знав. Досі говорю з помилками. Але я її вивчив.

– Немає значення, якого етнічного походження людина є. Люди починають опановувати мову, спілкуватися нею й отримувати від цього задоволення. Цей шлях нешвидкий, але ми по ньому рухаємось багато років.



Що передбачає закон про мову – інфографіка