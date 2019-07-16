22:20
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, сьогодні
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Радник Зеленського прокоментував мовний закон

      130

      Радник президента Володимира Зеленського Микита Потураєв переконаний, що в мовному законі, який набув чинності 16 липня, є недостатньо механізмів дієвої підтримки української мови.

      В прямому ефірі 24 каналу він наголосив, що партія "Слуга народу" ніколи не була противноком цього закону, проте зазанчив, що конфлікт навколо цього питання українцям свідомо нав'язують.

      Зверніть увагу! Закон про мову: хто та де муситиме говорити українською

      Головним противником та ініціатором скасування мовного закону в Україні є Кремль та проросійські депутати. Проте дивно, коли заяви про недоцільність закону та відповідних квот лунають і від команди новообраного президента.

      – Не варто записувати Шефіра в команду президента. Що стосується позиції Разумкова – це його особиста політична позиція. Ми як партія ніколи не говорили про те, що ми проти закону про мову.

      – Ми неодноразово підтверджували, що українська мова є державною, вона потребує дієвих механізмів підтримки та розповсюдження в усі сфери нашого суспільного життя.

      Але ж звучало, що не на часі мовне питання?

      – Не пригадую, від кого це звучало. Вважаю, що штучне роздмухування мовного питання походить від тих політичних сил, яким вигідніше, щоб суспільство чубилося з приводу мови й не звертало увагу на питання корупції, економічного занепаду, відсутності розвитку та реформ.

      – Ми вважаємо, що це, за великим рахунком, штучний конфлікт, який суспільству абсолютно свідомо нав'язують. Ще раз підкреслюю. Ми за всебічний і глибокий розвиток української. Але ми вважаємо, що в цьому законі, зокрема, замало механізмів її справжньої та дієвої підтримки.

      Щодо квот – моя особиста позиція та позиція моїх колег, які зі мною працюють над питаннями інформаційної безпеки та медіапростору дуже проста. Національні медіа мають безперечно мовити українською. Тут нема про що говорити.

      – Особисто мене непокоїть в цьому законі те, що там більше бюрократичні механізми, які на мій погляд не спрацьовують. Мають спрацьовувати заохочувальні механізми, зокрема й економічні. А їх замало.

      Мовознавець Юрій Шевельов казав, що мова є ознакою здоров'я чи хвороби суспільства. Ви б який діагноз поставили нашому?

      – Я давно вважаю, що наше суспільство одужує. Я взагалі жодного слова українською не знав. Досі говорю з помилками. Але я її вивчив.

      – Немає значення, якого етнічного походження людина є. Люди починають опановувати мову, спілкуватися нею й отримувати від цього задоволення.  Цей шлях нешвидкий, але ми по ньому рухаємось багато років.

      закон про мову
      Що передбачає закон про мову – інфографіка

       

       

      blog_ava
      Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко
      сьогодні
      17867
      Теги: Новини України Володимир Зеленський мовне питання Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      57029
      Головні новини 16 липня: декомунізація і закон про освіту – конституційні, нові рейтинги партій
      сьогодні , 22:04 Головні новини 16 липня: декомунізація і закон про освіту – конституційні, нові рейтинги партій
      152
      FaceApp – жартівлий спосіб злити персональні дані
      сьогодні , 22:00 FaceApp – жартівлий спосіб злити персональні дані
      Олекса Коба 112
      Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      сьогодні , 19:01 Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      678
      Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 18:35 Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      2463
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук