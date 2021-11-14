Мовчать про продавця: на Закарпатті чиновниці підробили COVID-сертифікати

На Закарпатті працівниці Мукачівської міськради зробили підроблені сертифікати про вакцинацію. Фейкові документи чиновниці подали у відділ кадрів.

Жінки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен по 1500 гривень. Закарпатські поліцейські вже направили справи про фальсифікацію COVID-сертифікатів до суду.

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Чиновниці не зізнаються, де купили сертифікати

Поліціянти Мукачева поки встановлюють людину, яка виготовила підробки. Самі ж жінки відмовляються пояснювати, де і в кого придбали фальшивий документ.

Жінки не проходили жодних медичних маніпуляцій,

– наголосили у нацполіції Закарпатської області.

Чиновницям повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Мовиться про використання свідомо підробленого документа. Обвинуваченим загрожує від штрафу до 2 років обмеження волі.

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Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу