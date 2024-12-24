Уряд хоче прибрати захист для російської та білоруської мов в Україні: про що йдеться

В Україні хочуть замінити поняття "мови меншин" на "міноритарні мови". Окрім цього, з переліку мов, які потребують особливого захисту, приберуть російську та білоруську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Що відомо про зміни до Хартії

Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив зміни до деяких законів у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Законопроєктом пропонується привести назву та положення закону "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також положення законів "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов,

– вказується у дописі.

Таким чином слова поняття "мова меншин" пропонується замінити словами "міноритарна мова". Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

В Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Зараз положення Хартії застосовуються до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська. Тобто з переліку хочуть прибрати російську та білоруську мови. Замість грецької буде новогрецька, замість єврейської – іврит. Виключена молдавська, оскільки у Молдові визнали молдавську мову румунською. Також додана чеська мова.