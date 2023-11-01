Це маніпуляції: що не так у виправданнях російської, як мови деяких військових
Деякі особи захищають російську, як мову військових у лавах Сил оборони України. Втім, це маніпуляції, які намагаються нав'язати українцям.
Президент України Володимир Зеленський та військове командування послуговуються виключно державною мовою у діловодстві, документообігу та віддають накази. Як зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 24 Каналу, якою мовою говорять в окопі – це питання приватного спілкування, а не закону.
Важливо Чому аргумент "а військові говорять російською" не працює на цивільних
Ці маніпуляції не принесуть користі
Утім, коли мовиться про визначені законом сфери суспільного життя: діяльність ЗСУ, сфери охорони здоров'я, місцевої влади тощо – жодних сумнівів щодо необхідності української мови не може й бути.
Жодні мовні маніпуляції не принесуть користі. Вони у нас були під час мовного майдану. Комусь хотілося зробити деякі мови регіональними, але потім все закінчилося розстрілами на Майдані й почалася війна та окупація із закликом "захищати" так званих "російськомовних",
– зауважив уповноважений із захисту державної мови.
Тарас Кремінь закликав українців бути відповідальними та "понизити градус дискусії" в суспільстві. А також не забувати, що української мови справді багато й працювати над тим, щоб ті, хто хоче опанувати українську – спілкувалися нею.
Мовні скандали в Україні: актуальне
- У Києві розгорівся мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською. Ба більше, на запитання клієнтки, чому він не хоче говорити українською – водій назвав їх "хворими людьми".
- Згодом чоловік записав відеозвернення, в якому заговорив ламаною українською. Однак так і не вибачився. А відео й узагалі завершив словами вдячності російською тим, хто його нібито підтримував.
- Скандальна співачка Світлана Лобода вирішила вступитися за таксиста. Вона заявила буцімто готова взяти його на роботу. Такий вчинок артистки неабияк обурив українців.