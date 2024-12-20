Мовний скандал в Одесі: вчителька викладала російською та поширювала антидержавні наративи

В одеській школі вчителька історії вела уроки російською й розповсюджувала відверто антидержавні наративи. Педагогиня уже написала заяву про звільнення.

На вчительку поскаржилися її учні, заявила представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк в коментарі "Думській", повідомляє 24 Канал.

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В Одесі вчителька історії поширювала антидержавні наративи

Як доказ було записано понад 35 хвилин уроку, що дозволило спеціалістам проаналізувати не вирвані з контексту слова. Протягом цього часу вчителька не сказала жодного слова українською мовою.

Якщо вже аналізувати весь урок цілісно, то там наративи щось на кшталт того, що українську ідентичність створила Австро-Угорська імперія, про те, як українці зустрічали російську армію на переломі 19 – 20 століть з хлібом і сіллю,

– каже Вітко-Присяжнюк.

У школі одразу розпочали перевірку, але вчителька, дізнавшись про це, подала заяву на звільнення, повідомила директорка департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Також відомо, що вчителька викладала й українською, інколи переходячи на російську. Проте, за словами Буйневич, справа не лише у мові.

Чи понесе викладачка адміністративну відповідальність

За результатом розгляду скарги розпочато заходи державного контролю. Вже після них буде вирішуватися питання про відкриття адміністративного провадження. Педагині може загрожувати штраф до п’яти тисяч гривень.

Навіть якщо вона звільнилася, то це не звільняє її від адміністративної відповідальності, тому що порушення вже було зафіксовано. Окремо готуємо лист на освітнього омбудсмена. І теж матеріали превентивно передаємо СБУ,

– наголошує Вітко-Присяжнюк.

Раніше 24 Канал повідомляв, що викладач нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету звільнився після скандалу через використання російської мови на заняттях. Він переїхав до Івано-Франківська з Донецька у 2016 році. Спершу викладав англійською, а українських студентів почав навчати лише у 2023 році.