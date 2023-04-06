Мовний скандал в університеті Ірпеня: викладачку відсторонили та почали розслідування

Викладачку Державного податкового університету Любов Воробйову відсторонили від можливості виконувати обов'язки. Також у вищому навчальному закладі розпочали службове розслідування.

Виконувач обов'язків ректора вищого навчального закладу Дмитро Серебрянський у своєму зверненні заявив, що реакція університету щодо мовного скандалу буде рішучою. Окрім того, за порушення законодавства викладачку очікує серйозне покарання після розслідування, повідомляє 24 Канал.

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"Дуже ганебна дискусія"

Як стало відомо, інцидент трапився зі студентами першого курсу університету на занятті з філософії, а саме – на факультеті журналістики. 6 квітня адміністрація ВНЗ офіційно зареєструвала колективне рішення щодо викладачки філософії Любові Сергіївни Воробйової.

За фактом інциденту розпочато службове розслідування, а викладача відсторонено від виконання обов'язків.

Виконувач обов'язків ректора підкреслив, що дискусія викладача зі студентами була дуже ганебною. Окрім того, за словами Серебрянського, він неодноразово говорив студентам, що усі дисципліни та спілкування у стінах університету мають відбуватися виключно українською мовою.

Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі. Це громадянська позиція, це позиція держави!

– заявили в університеті.

Нині викладачка філософії Любов Воробйова перебуває за кордоном. Вона вимушена була виїхати, оскільки її рідне місто Ірпінь було окуповане. Проте, за словами виконувача обов'язків ректора Державного податкового університету, спілкуватися зі студентами мовою окупанта та переконувати їх, що це правильно – ганебна практика.

Мовний скандал в університеті в Ірпені

На занятті з філософії 4 квітня спалахнув мовний конфлікт – викладачка Любов Воробйова відмовилася переходити на українську мову на прохання студентів. Ба більше, вона дозволила студентам не відвідувати занять, якщо "російська мова ріже їм слух".

Проте на цьому конфлікт не закінчився. Викладачка заявила, що іспит також буде приймати "виключно російською мовою". На скарги студентів Воробйова не реагувала, а щоб уникнути ще більшого скандалу – закінчила онлайн-заняття.

Здобувачі вищої освіти зафіксували конфлікт на відео й подали скаргу в адміністрацію університету.