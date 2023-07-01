Свято з блазнем Путіна: у Києві спалахнув скандал через пісні Лєпса в одному з кафе

У мережі спалахнув черговий скандал, пов'язаний з російськими піснями. У кафе "Дубровка" у Києві гості вирішили заспівати пісню путініста Грігорія Лєпса.

Після зауважень дівчини, яка зафіксувала це на відео, її вигнали із закладу. Обурливі кадри опублікував офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Зверніть увагу "Україна – країна 404": у Харкові таксист Bolt влаштував скандал через російську музику

"Ви заважаєте моєму святу"

У кафе чоловік та жінка співали "Самый лучший день" – пісню путініста Грігорія Лєпса, який підтримує геноцид українців, який зараз здійснюють окупанти. На зауваження дівчини, яка знімала все це на відео, жінка, яка вочевидь була однією з клієнток закладу, проганяла її, забороняла знімати та говорила, що та "заважає її святу".

Аргументи про те, що Грігорій Лєпс є одним із тих, хто заохочує окупантів та обіцяє їм гроші за спалені танки Leopard, не допомогли. Відео обривається на тому, що до дівчини підійшов чоловік, який співав пісню Лєпса та затулив рукою камеру.

Скандал у кафе "Дубровка": обурливе відео

Згодом офіцер Анатолій Штефан повідомив, що зараз на дівчину тиснуть та змушують підписати "мирову угоду" та відмовитися від претензій.

Скандал через російську музику в Харкові

Відповідно до чинного законодавства, російська музика заборонена у публічному просторі.

Мешканка Харкова у мережі опублікувала відео на якому водій Bolt критикує країну та мову. Окрім того, таксист нахамив дівчині й порадив їхати "на западенщину". Трапилося це через прохання дівчини вимкнути російську музику, яка лунала в салоні.

Таксист почав скандалити через мовне питання й російську музику. За його словами, Харків – "російське місто", у якому завжди спілкуватися російською мовою. Окрім того, 50-річний таксист стверджує, що йому завжди було "комфортно спілкуватися" мовою окупанта, а музика повинна бути "внє палітікі".

На аргументи харків'янки про те, що таким чином він спонсорує окупанта, чоловік почав заявляти, що "України не існує" та назвав нашу державу "помилкою".

Компанія Bolt відреагувала на інцидент та засудила дії водія. Його відсторонили від роботи назавжди.