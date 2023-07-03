"Це російськомовне місто": у Києві працівник магазину відмовився говорити українською
Джерело:GANUL
У Києві виник черговий мовний скандал через працівника магазину "Конфіскат". Чоловік відмовився спілкуватися з покупцем українською.
Деталі скандалу розповів громадський діяч з Одеси Дем'ян Ганул. Активіст стверджує, що охоронець магазину не реагував на зауваження та продовжував порушувати закон про мову.
Дивіться також "Понаєхалі": у центрі Одеси двоє жінок накинулися на вуличних музикантів через українську мову
Охоронець заявив, що ніхто не змусить його говорити українською
Охоронець магазину стверджує що Київ – це нібито російськомовне місто. Дем'ян Ганул зазначив, що інцидент стався у магазині "Конфіскат", що на вулиці Академіка Кухаря, 8.
Також активіст опублікував відео, на якому охоронець каже, що "Київ – це російськомовне місто". Коли охоронець отримав попередження, що інцидент потрапить у ЗМІ, а ним займеться СБУ, він сказав "добре – добре".
Охоронець "Конфіскату" назвав Київ російськомовним містом: дивіться відео
У коментарях під дописом Дем'яна Ганула деталі конфлікту описав користувач з ніком Andrii. Він зазначив, що відео з охоронцем нібито належить йому.
Відповідно до інформації в коментарі, в магазині пообіцяли розібратися зі скандальною ситуацією. Однак сам охоронець, як мовиться у коментарі в телеграмі Ганула, наполягає, що українська – не його рідна мова, тому ніхто не змусить його нею спілкуватися.
Для розуміння він навіть у розмові з адміністратором сказав, що українська мова не його рідна і його ніхто не змусить нею спілкуватись, в магазині обіцяли розібратися, але ж я думаю активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин,
– йдеться у коментарі користувача Andrii.
Скриншот коментаря у телеграмі Дем'яна Ганула
Мовний скандал у Харкові
- У Харкові між пасажиркою та таксистом Bolt виник скандал через російську музику та мову. На зауваження пасажирки таксист почав скандалити через мовне питання й російську музику.
- За його словами, Харків – це буцімто "російське місто", у якому завжди спілкуватися російською. Він також сказав, що України нібито не існує, і що це країна 404.
- Після цього таксист порадив дівчині їхати "на западенщину", де вона нібито зможе вільно спілкуватися українською.
- Згодом у мережі з'явилося відео з вибаченнями таксиста. Він запевнив, що підтримує Україну.