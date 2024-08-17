"Фаріон померла, а російськомовних досі "ущемляють": у Львові стався новий скандал навколо мови

У Львові дві прихильницькі "руського міра" накинулися на киянку, яка попросила їх розмовляти українською. Жінки обізвали дівчину "недолугою любителькою Фаріон".

Про цей інцидент розповіла потерпіла Олеся Сащук.

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"Не може бути жодних відмазок"

За словами дівчини, вона поверталася з Личаківського кладовища, де вшановувала пам'ять мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон.

По дорозі Олеся зайшла у магазин. Там вона почула російську мову із вуст відвідувачок. Киянка розповідає, що підійшла до жінок і попросила їх "розмовляти в українському магазині українською мовою". У відповідь дівчина почула образи і погрози. Жінки вживали нецензурні слова на її адресу та обізвали "недолугою любителькою Фаріон".

Переповідаючи про пережите, Олеся зауважила, що її досі "трусить" від того, що сталося. Дівчина розказала, що сама раніше спілкувалася російською. Але Ірина Фаріон допомогла їй перейти на українську.

Киянка каже, що не може бути "жодних відмазок", аби уникати говоріння українською.

До слова, в Одесі учасників заходу вивели з зали через прохання говорити українською.