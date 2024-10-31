Скандал через "погану мову": одеський депутат відповів на звинувачення щодо російської

У соцмережах розгорівся скандал навколо висловлювання депутата Олександра Іваницького про "погану мову". У відповідь на критику він виправдовується, стверджуючи, що мав на увазі російську.

Одеський депутат Олександр Іваницький, який також очолює комісію з питань житлово-комунального господарства, прокоментував нещодавній скандал у соцмережах, що виник після поширення відео на телеграм-каналах 30 жовтня.

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Що відомо про мовний скандал

На записі видно, як депутат переходить на російську, а потім повертається до української.

Наступного дня, 31 жовтня, Іваницький опублікував офіційну заяву у Facebook, де пояснив, що засідання вів українською, але тимчасово переключився на російську, щоб належно прокоментувати ситуацію одному з учасників. Він підкреслив, що "поганою мовою" назвав саме російську.

Щодо тих, хто розганяє це як "зраду" – ви передаєте пас росіянам. А зважаючи на те, як активно ви відпрацьовуєте цю тему, ваші дії цілком свідомі. Чи вас обурює те, що я назвав російську мову поганою?

– звернувся до народу депутат.

Він також подякував колегам та громадянам, які не піддаються на провокації.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області, Ярослава Вітко-Присяжнюк, в інтерв'ю Суспільному прокоментувала ситуацію так:

Я думаю, з огляду на той значний резонанс, який розійшовся соцмережами, буде в будь-якому випадку скарга від громадян стосовно цього інциденту, або навіть, якщо не буде, то буде написана службова записка... Вже в рамках здійснення державного контролю ми будемо аналізувати не тільки цей уривок, а загалом весь запис…,

– зазначила Вітко-Присяжунюк.

Вона додала, що інцидент ретельно вивчать, а в разі підтвердження порушення Іваницькому загрожує штраф.

До того ж вона наголосила на тому, що згідно зі статтею 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" державною мовою на роботі повинні користуватися всі органи, зокрема і місцевого самоврядування.

30 жовтня на славнозвісному відео комісії з питань житлово-комунального господарства Іваницький перейшов на російську мову.

Комісія з питань житлово-комунального господарства: дивіться відео

"Просто давайте, там якби є... Хто добре працює, той отримує більше, погано працює — менше. Все. Якщо цей механізм не працює, то треба запускати механізм переобрання, щось треба змінювати в цьому царстві (це Іваницький сказав російською - 24 Канал.) Зараз штрафануть знову, переходжу на цю погану мову. Вибачте (Ці фрази українською - 24 Канал.)", – говорить одеський депутат.