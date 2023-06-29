Напад на музикантів в Одесі зі словами "понаєхалі": жінки вибачилися аж через 2 тижні

Мовний скандал в Одесі завершився вибаченнями двох жінок, які його ініціювали. Жінки перепросили за свою поведінку на камеру.

Активіст та блогер Дем'ян Ганул знайшов двох жінок, які влаштували скандал на Дерибасівській. Волонтер зафільмував цих одеситок, а потім поділився відео у соцмережах.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, дві жінки причепилися до вуличних музикантів через те, що вони співали українською. Одеситки під час перепалки доводили їм, що спілкуватися державною мовою нібито можуть тільки "приїжджі". Це сталося ввечері 18 червня.

Як мінімум одна з цих жінок була напідпитку. Вона нецензурно лаялася, кидалася на людей з кулаками, показувала середній палець та кричала, що ці музиканти "понаєхалі". Очевидці записали скандал на відео.

Що потім сказали одеситки

Жінки звернулися до глядачів українською на новому відео, що з'явилося 29 червня. Одна з одеситок перепросила за інцидент. Вона назвала таку поведінку неадекватною, вибачилася за себе та подругу, а також зазначила, що її вибачення є щирими.

Інша жінка майже весь час мовчала та не дивилась у бік камери. Наприкінці відео вона зазначила, що такого більше не повториться, перепросила та теж запевнила у щирості вибачень. А ще обидві жінки промовили гасло "Слава Україні".

Одеситки вибачаються за мовний скандал: відео Дем'яна Ганула

Що сказав блогер

Ганул теж прокоментував цей інцидент. Він коротко переказав ситуацію та зіронізував над поведінкою цих жінок.

Прийшли одного разу на Дерибасівську, що в Одесі, захисники "руського язика" та "адєсітки" у 100500 поколінні, почали принижувати українську та розповідати про "панаєхавших",

– написав він.

За його словами, після спілкування винуватці зважили всі ризики майбутнього буття в українській Одесі, вирішили пройти курс української, а також захотіли попросити вибачення.

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