"Мовою говорять понаїхавші": росЗМІ поширили черговий фейк про Київ

Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки. Цього разу пропагандисти взялися за мовне питання у столиці України та заявляють про обмеження прав російськомовних.

У матеріалі під назвою "Російська мова в Україні йде в підпілля" для "Комсомольскої правди" кореспондентка написала, що всі корінні кияни говорять російською, а українську використовує тільки "село, яке понаїхало".

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Про це російській журналістці, яка відвідала Київ, начебто розповіла працівниця кав’ярні, на яку через обслуговування недержавною мовою накинувся відвідувач.

Періодично заходять такі. Це ж не кияни. Корінні кияни російською говорять. А це село, що понаїхало. В провінції роботи немає, всі сюди за грошима тягнуться. Ну і тепер вчать нас життя. Знаю я українську, але звикла говорити російською, тому що в родині нею розмовляли,

– нібито розповіла жінка.

Також російська кореспондентка додала, що в Україні почалася "масова заборона російської мови", яка може призвести до обмеження можливостей дітей.



Частина матеріалу росЗМІ про мову в Києві