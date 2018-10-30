20:13
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Мовою говорять понаїхавші": росЗМІ поширили черговий фейк про Київ

      1276 Читать новость на русском
      РосЗМІ поширюють фейк про російськомовний Київ
      РосЗМІ поширюють фейк про російськомовний Київ / фото з відкритих джерел

      Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки. Цього разу пропагандисти взялися за мовне питання у столиці України та заявляють про обмеження прав російськомовних.

      У матеріалі під назвою "Російська мова в Україні йде в підпілля" для "Комсомольскої правди" кореспондентка написала, що всі корінні кияни говорять російською, а українську використовує тільки "село, яке понаїхало".

      Читайте також: Україні треба вибачитися, – у Думі озвучили "просте" вирішення питання взаємин Києва та Москви

      Про це російській журналістці, яка відвідала Київ, начебто розповіла працівниця кав’ярні, на яку через обслуговування недержавною мовою накинувся відвідувач.

      Періодично заходять такі. Це ж не кияни. Корінні кияни російською говорять. А це село, що понаїхало. В провінції роботи немає, всі сюди за грошима тягнуться. Ну і тепер вчать нас життя. Знаю я українську, але звикла говорити російською, тому що в родині нею розмовляли,
      – нібито розповіла жінка.

      Також російська кореспондентка додала, що в Україні почалася "масова заборона російської мови", яка може призвести до обмеження можливостей дітей.


      Частина матеріалу росЗМІ про мову в Києві

      Теги: Новини України Новини Києва Україна – Росія Російська пропаганда мовне питання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Драматичний фінал юнацької Бундесліги Борусія – Баварія відвідала рекордна кількість фанатів
       23 травня 2017 , 00:09
      Прем'єри Lexus на Паризькому автошоу 2018
       2 жовтня , 17:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук