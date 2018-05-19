"Моя мама почала чудити": дитина викликала поліцію через матір-п'яницю

У Великоновосілківському районі на Донеччині 16-річна дівчина подзвонила до поліції через те, що її матір залишила дівчину і ще двох дітей вдома (наймолодшому – 10 місяців) і підперла двері, щоб ті не вийшли з будинку.

Про це пише прес-служба Національної поліції України.

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Викличте поліцію, моя мама почала чудити. В той час, коли мій брат сидів з найменшим, а я повернулася зі школи, вона вибила вікно у сараї, де ми тримаємо господарство, розбила чашку, почала битися з моїм братом, кидалася шваброю та зачинялася в будинку,

– розповіла правоохоронцям старша донька.

Школярка повідомила, що матір зачинила їх у будинку, а сама сіла на велосипед і поїхала. Щоб діти не змогли вийти з будинку, жінка підперла двері.

"Вона не перший день п’є, а ми не можемо її зупинити. Приїздила комісія, вона їм пообіцяла, що більше не буде. Нам же прийшли дитячі гроші і ми тримали їх, щоб заплатити за світло, залишити на власні потреби. Я картку заховала, щоб вона не пропила її, а вона знайшла її, поки ми були в школі", – додала 16-річна дівчина.

Зазначається, що поліцейські розшукали матір. "З нею провели профілактичну бесіду, а інформацію про сім’ю передали до співробітників ювенальної превенції для взяття під контроль", – йдеться у повідомленні.

Також Нацполіція наголошує, що всього ж за останню добу до колл-центру поліції Донеччини надійшло близько 900 заяв та повідомлень від громадян. Діти просили допомоги 9 разів.