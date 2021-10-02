Вироки мені ухвалювали на замовлення Путіна, – Саакашвілі написав листа із в'язниці

Затриманий Міхеіл Саакашавілі написав листа, в якому звернувся до грузинів у день виборів. Зараз політик перебуває у виправній установі №12 в Руставі.

Його звернення у фейсбуці опублікував Ніка Гварамія, гендиректор телеканалу Mtavari Arkhi й соратник політика. Саакашавілі зазначив, що, повертаючись Грузію, розумів: там його можуть затримати.

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Що написав Саакашвілі у листі

Винесені йому на батьківщині вироки колишній грузинський президент назвав "хибними та повністю сфабрикованими". Він вважає, що їх ухвалювали, зокрема, й на "замовлення Путіна". Мовляв, жодна країна світу не погоджується з цими рішеннями, окрім Росії.

Проте, як пояснив Саакашвілі, він вирішив повернутися, адже вірить у свою країну та їх громадян. Тож він закликав усіх йти на виборчі дільниці й голосувати, аби жоден голос не був втрачений. Й додав, що після цього, мовляв, потрібно буде захищати результати "референдуму" (так грузинська опозиція називає місцеві вибори).

Моя свобода і, що ще важливіше, свобода Грузії повністю залежить від вашої активності та боєздатності у найближчі дні,

– наголосив політик.

Й додав, що від цього також залежить й підтримка з боку міжнародної спільноти. "Будь ласка, не сумнівайтеся і до кінця вірте, що наша перемога – у наших руках. Я люблю вас. Вірний вам, Міхаіл Саакашвілі", – підсумував він.



Лист-звернення Саакашвілі / Фото з фейсбук-сторінки Гарамії

Напередодні, 1 жовтня, прем'єр-міністр Грузії повідомив про затримання Саакашвілі. У прокуратурі уточнили, що політик заочно засуджений у справах про побиття депутата Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії". На батьківщині йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Врятувати політика від в'язниці може лише помилування президентки. Втім, Саломе Зурабішвілі вже заявила, що ніколи на це не погодиться.

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