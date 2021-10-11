Уряд ввів нові обмеження на поїздки між регіонами

Уряд затвердив перелік нових обмежень на міжобласні перевезення. Тепер водії транспортних засобів та пасажири повинні мати COVID-сертифікат.

Нові обмеження на поїздки міжобласним сполученням почнуть діяти уже з 21 жовтня. Під них потрапляють області, які перебувають в жовтій, помаранчевій чи червоній. Поки що це вся територія України.

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Причина нових обмежень

Напередодні головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що уряд намагається зробити все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Зокрема це стосується і транспорту, в якому люди під час поїздок перебувають протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для того, щоб поїхати в іншу область, у водія чи водіїв, членів екіпажу та пасажирів транспорту повинен бути або сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, результат якого дійсний до 72 годин.

Наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту,

– заявив Ляшко

Нові обмеження стосуються автомобільних, автобусних, залізничних та авіаційних перевезень, регулярних та нерегулярних перевезень.

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