Уряд ввів нові обмеження на поїздки між регіонами
Джерело:МОЗ
Уряд затвердив перелік нових обмежень на міжобласні перевезення. Тепер водії транспортних засобів та пасажири повинні мати COVID-сертифікат.
Нові обмеження на поїздки міжобласним сполученням почнуть діяти уже з 21 жовтня. Під них потрапляють області, які перебувають в жовтій, помаранчевій чи червоній. Поки що це вся територія України.
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Причина нових обмежень
Напередодні головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що уряд намагається зробити все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Зокрема це стосується і транспорту, в якому люди під час поїздок перебувають протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для того, щоб поїхати в іншу область, у водія чи водіїв, членів екіпажу та пасажирів транспорту повинен бути або сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, результат якого дійсний до 72 годин.
Наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту,
– заявив Ляшко
Нові обмеження стосуються автомобільних, автобусних, залізничних та авіаційних перевезень, регулярних та нерегулярних перевезень.
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