МОЗ оновило карантинні зони: в Україні – 15 "червоних" областей

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 15 червоних", 8 "помаранчевих", 2 "жовтих" і жодного "зеленого" регіону.

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширена на Закарпатті та Кіровоградщині.

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Які області є "червоними"

У міністерстві вважають, що станом на 30 жовтня, "червоними" є 15 областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернігівська.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні Київ і 7 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Вінниччина;

Волинь;

Полтавщина;

Тернопільщина;

Харківщина;

Черкащина;

Буковина.