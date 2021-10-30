МОЗ оновило карантинні зони: в Україні – 15 "червоних" областей

30 жовтня 2021 , 17:31
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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 15 червоних", 8 "помаранчевих", 2 "жовтих" і жодного "зеленого" регіону.

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширена на Закарпатті та Кіровоградщині.

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Які області є "червоними"

У міністерстві вважають, що станом на 30 жовтня, "червоними" є 15 областей:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні Київ і 7 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

  • Вінниччина;
  • Волинь;
  • Полтавщина;
  • Тернопільщина;
  • Харківщина;
  • Черкащина;
  • Буковина.
Зверніть увагу! Ігор Кузін наголосив, що з 30 жовтня "червоними" стали вже 15 областей. За його словами, якщо захворюваність зростатиме такими ж темпами, то доведеться розширити відповідну карантинну зону.
Автор: Олег Васьків