У МОЗ розповіли, скільки лікарень в Україні знищила російська армія

Російські військові цинічно завдають ракетні удари по українських лікарнях. За час війни постраждав 261 заклад охорони здоров'я.

Водночас 13 лікарень вже повністю знищені. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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З тих регіонів, звідки ми можемо отримати дані, знаємо про 261 пошкоджений заклад охорони здоров'я. До цього числа входять багатопрофільні лікарні та амбулаторії сімейної медицини,

– розповів міністр.

Він зазначив, що знищені лікарні не підлягають відновленню. Тому їх будуватимуть наново.

Також росіяни обстріляли 65 автомобілів екстреної швидкої допомоги. Тепер вони не працюють.

Однак найбільшими втратами є людські. За понад місяць війни ворог вбив 6 медиків. Також відомо, що 18 зазнали поранень.

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