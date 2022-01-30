МОЗ змінило карантину карту: у помаранчеву зону перевели одну область, іншу – вивели
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 30 січня більшість регіонів у помаранчевій зоні карантинних обмежень.
МОЗ оновило карантинну карту України
Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.
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Що змінилось
Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.
Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.
Як виглядає зонування наразі
Червона зона
- Івано-Франківська область
- Рівненська область
Помаранчева зона
- Вінницька область
- Волинська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Чернівецька область
Жовта зона
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Харківська область
- Миколаївська область
- Полтавська область
- Херсонська область
Важливо! Загалом рівень захворюваності по Україні складає 756 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.
Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ