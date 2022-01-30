МОЗ змінило карантину карту: у помаранчеву зону перевели одну область, іншу – вивели

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 30 січня більшість регіонів у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

МОЗ оновило карантинну карту України

Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.

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Що змінилось

Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.

Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.

Як виглядає зонування наразі

Червона зона

Івано-Франківська область

Рівненська область

Помаранчева зона

Вінницька область

Волинська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Луганська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

Чернівецька область

Жовта зона

м. Київ

Дніпропетровська область

Київська область

Кіровоградська область

Харківська область

Миколаївська область

Полтавська область

Херсонська область

Важливо! Загалом рівень захворюваності по Україні складає 756 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ