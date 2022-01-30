МОЗ змінило карантину карту: у помаранчеву зону перевели одну область, іншу – вивели

30 січня 2022 , 11:00
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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 30 січня більшість регіонів у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

МОЗ оновило карантинну карту України

Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.

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Що змінилось

Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, перейшла до жовтого.

Натомість у Луганській області навпаки – ситуація погіршилася, тож вона перейшла з жовтої зони до помаранчевої.

Як виглядає зонування наразі

Червона зона

  • Івано-Франківська область
  • Рівненська область

Помаранчева зона

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область
  • Чернівецька область

Жовта зона

  • м. Київ
  • Дніпропетровська область
  • Київська область
  • Кіровоградська область
  • Харківська область
  • Миколаївська область
  • Полтавська область
  • Херсонська область

Важливо! Загалом рівень захворюваності по Україні складає 756 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у дев'яти регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.


Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ

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 В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків захворювання. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад. Загалом в країні зареєстрували понад 4 мільйони випадків COVID-19. 
Автор: Анастасія Лукашевська