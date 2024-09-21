Він цього боїться: чи може система Кадирова існувати без Путіна

Чечня – дотаційний регіон Росії, де немає промисловості, економіки та окремого бюджету. Суб'єкт повністю залежний від федерального бюджету, і не проіснував би самостійно жодного дня.

Тому глава Чечні Рамзан Кадиров боїться, що одного разу диктатор Владімір Путін перестане виділяти величезні кошти. Детальніше 24 Каналу розповів Муса Ломаєв – громадський діяч, республіка Ічкерія.

Не пропустіть Замах на Кадирова: опозиціонер поділився, кому глава Чечні оголосив кровну помсту

"Для Рамзана Кадирова страшний сон те, що одного моменту Росія перестане фінансувати Чечню", – зауважив Ломаєв.

Чому Кадирова не має конфліктів із російськими спецслужбами

За словами громадського діяча, Кадиров навряд має чвари з фсб чи будь-якими іншими спецслужбами. До прикладу, не так давно сталася показова подія під час мотопробігу для колишніх учасників війни в Чечні. Тоді кадировець наїхав на когось зі спецпризначенців. Справу швидко зам'яли, жодного продовження та відповідно конфлікту не було.

Навіть якщо припустити, що російські спецслужби ненавидять Рамзана Кадирова, то він має бути незалежною фігурою. Однак це не правда, у нього є свій куратор,

– наголосив Муса Ломаєв.

Дивіться також "Алаудінов нахабно бреше": офіцер ЗСУ розповів, як Росія обмінює кадирівців

Ця людина є уповноваженим представником у Північному Кавказі та докладає абсолютно про все, що відбувається в Чечні. Якщо Кадирову потрібно виїхати або зробити щось за межами республіки, йому обов'язково потрібно порадитися саме з цим куратором.