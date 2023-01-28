"Київ може затопити": в Укргідрометцентрі відреагували на фейк, який поширюють у мережі
Джерело:Укргідрометцентр
У мережі активно поширюють фейк про те, що Київ може затопити. Людей закликають не панікувати, оскільки жодної загрози наразі немає.
В Укргідрометцентрі заявили, що цей фейк упродовж останніх днів активно поширюють різні телеграм-канали. Водночас людей заспокоїли: жодної загрози українській столиці наразі немає.
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Сьогодні у соціальних мережах та телеграм каналах шириться інформація, що столицю може затопити. Запевняємо вас, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, людям заявили, що фахівці контролюють ситуацію. Якщо щось зміниться, попередження опублікують. Українців просять довіряти лише інформації з офіційних джерел.
Жителі київської багатоповерхівки оригінально розв'язали проблему зі світлом
В українській столиці через терористичні удари російських окупантів залишається складною ситуація зі світлом. Однак місцеві жителі проявляють креативність.
Зокрема, мешканці однієї з багатоповерхівок встановили генератор на вулиці, а далі – провели від нього кабель на 5-ий поверх. Важливо, що така винахідливість аж ніяк не суперечить правилам безпеки.
У мережі жителів багатоповерхівки хвалять за креативність. Водночас українцям, які також хочуть подарувати собі світло, нагадують про правила безпеки. Їхнє дотримання рятує життя.