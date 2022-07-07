путін не відмовляється від відкритої мобілізації в росії, – Гудков

Експерти вже частіше говорять про оголошення мобілізації в росії. Проте молодь там не дуже підтримує війну та не хоче воювати. До того ж, молодь росії може зі зброєю піти проти путінського режиму.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, путін не відмовляється від мобілізації, судячи з пліток, які ходять навколо кремля.

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Гудков вважає, що путін розглядає мобілізацію як один із засобів, коли почне терпіти воєнну поразку.

"Але поки у кремлі вважають, що вони тими силами, що вже є, примусять України до миру і торгуватимуться з Заходом", – каже він.

Гудков пояснив, що путіна в основному підтримує літнє населення, але вже не воює. А молодь якраз не дуже налаштована на війну та не підтримує її.

І якщо будуть мобілізовувати молодь, то щоб не вийшло так, що рано чи пізно вона розверне свою зброю проти путінського режиму. У кремлі цього теж побоюються,

– відповів він.

Опозиціонер зауважив, що якщо українська армія буде громити росіян на полі бою, то у кремлі не виключають оголошення мобілізації і пропрацьовують це як реальний план.

Чи можуть росіяни піти на війну за гроші? Гудков каже, що гроші у путіна на війну ще є, вони зараз використовуються як основний інструмент мобілізації.

"Але молодь набагато менше підтримує війну, ніж більш доросле населення. Тому вони бояться оголошувати загальну мобілізацію для молоді, щоб це не спрацювало у зворотну сторону", – додав він.

На думку опозиціонера, негативний настрій молоді – це один з факторів, який стримує росію від відкритої мобілізації.

Гудков підтверджує, що молодь може піти на війну за гроші, але лише частина. На його думку, можливості путіна щодо грошової мобілізації вичерпується або доведеться платити шалені гроші.

Але я не думаю, що путін буде витрачати величезні гроші на найм. Швидше за все, він оголосить відкриту мобілізацію і буде там пропагандою заганяти людей на фронт,

– заявив опозиціонер.

Гудков про план путіна та відкриту мобілізацію в росії: відео



До слова, видання Bloomberg оприлюднили причину, чому путін не хоче оголошувати відкриту мобілізацію. Мовляв, це означатиме публічне визнання війни, яка не йде "за планом". Тобто буде заперечувати парадигму, яку вибудовує російська пропаганда.