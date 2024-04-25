Чи справді Росія почала забивати склади зброєю: у Зеленського дали чітку відповідь

Західні ЗМІ пишуть, що Росія нарощує виробництво зброї не лише для фронту, але вже заповнює склади. Утім, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив реальну ситуацію.

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Важлива риторика

Західні партнери начебто розуміють основне питання – Росія має програти. Утім, затягують із передачею зброї, яка так необхідна Україні. Водночас лунає інформація, що країна-агресорка має достатню кількість зброї, яка не є паритетною нашій країні. Відповідно мають робитися інші заяви.

"Наприклад: "ми бачимо, що Росія накопичує на складах зброю. Відповідно ми збільшуємо пакети допомоги Україні на такий-то відсоток. Ми збільшуємо інвестиції у свої власні виробництва, наприклад, далекобійних ракет, дронів чи РЕБів в такій-то пропорції". Мені здається, що так треба це коментувати, а не депресувати і свої країни, і Україну, яка продовжує більше ніж два роки, чинити опір. Тим паче, ми бачимо, що попри дефіцит в наявності зброї в України, Росія нікуди суттєво, м'яко кажучи, не просунулась", – сказав Подоляк.

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