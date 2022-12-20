Відновлення СРСР: чи може Росія поглинути територію Білорусі

Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко – це дві людини, які живуть минулим та не хочуть дивитися у майбутнє. Вже понад 30 років минуло з розпаду СРСР, а вони продовжують жити думками про нього.

Таку думку 24 каналу висловив голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. За його словами, ця риторика завжди була провідною для Лукашенка.

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Путін і Лукашенко живуть мріями про СРСР 2.0

Водночас Путін, виходячи зі своєї стратегії щодо відновлення російської імперії, стає партнером для самопроголошеного президента Білорусі. Так, Лукашенко був лише демагогом, на відміну від Путіна, який застосовує силу для досягнення своєї геополітичної мрії.

Однак минуле неможливо повернути, тож, на думку білоруського опозиціонера, цим мріям не судилося стати реальністю.

Ці мрії у них присутні й вони про це говорять. Вони спираються на велику частину російського суспільства, але також і на незначну частину білоруського суспільства. У нас прихильників "радянської ідеї" є близько 20 – 25% – це весь електорат Лукашенка. До них вони й звертаються, а іншої точки зору існувати не може, бо і ЗМІ не дають можливості висловити її,

– розповів Латушко.

За його словами, політичне будівництво для Путіна є ключовим питанням. Сьогодні російський диктатор крок за кроком забирає суверенітет Білорусі, а Лукашенко його продає, бо хоче вижити в цій ситуації.

"Лукашенка не цікавить незалежна Білорусь, інтереси нації та держави, майбутнє країни. Його цікавить те, як йому вижити в цій ситуації та продовжити політично існувати", – пояснив білоруський опозиціонер.

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Створюють підґрунтя, щоб "зробити все єдине"

Сьогодні є інформація щодо активних розмов про введення єдиної валюти в Росії та Білорусі. Зрозуміло, що це буде не "союзний рубль", а російський. Крім того, майже по всіх напрямках йде уніфікація. Так, країни вже уніфікували оподаткування та митне законодавство.

Коли відбувається уніфікація законодавства та створюються єдині правові норми, умови господарювання і податкова база, то це вже абсолютне підґрунтя, щоб одномоментно запровадити все єдине. Кому це вигідно? Росії, а Лукашенко поступається крок за кроком,

– зазначив білоруський опозиціонер.

Він також додав, що сьогодні зовнішньої політики Білорусі не існує, вона абсолютно перебуває "під крилом" Росії. Однак і у країни-агресорки останнім часом є проблеми із зовнішньою політикою.

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Пригнічують все білоруське, щоб зробити країну частиною Росії

Латушко зауважив, що зараз в країні пригнічується все, що є білоруським – культура, мистецтво, театр тощо. Він повідомив, що в Білорусі відбуваються репресії та зачистки на такому рівні, як було у часи Російської імперії.

"Триває зачистка усієї національної свідомості, щоб підготувати людей до того, що вони лише частина Росії. Це дуже активний поступовий процес, який у висновку, за задумом Кремля, має привести до поглинання Білорусі. А Лукашенко буде тут грати", – підкреслив білоруський опозиціонер.